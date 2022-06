Reporte: Donaldson, fuera 1 juego, multa $5,000

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK — Major League Baseball confirmó la suspensión de un juego a Josh Donaldson , una sanción que se derivó después de que el antesalista de los New York Yankees hiciera un comentario referente a Jackie Robinson a la estrella de los Chicago White Sox , Tim Anderson , que el manager Tony La Russa calificó de «racista».

El asesor especial de MLB, John McHale, confirmó la sanción después de escuchar la apelación de Donaldson el jueves, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la sanción. La persona habló el lunes bajo condición de anonimato porque no se anunció la decisión de McHale.

La multa de Donaldson fue reducida a la mitad por McHale a $5,000 dólares, dijo la persona. Donaldson cumplirá la suspensión durante el primer partido de la serie de los Yankees contra Tampa Bay Rays el martes por la noche.

Ron Vesely/Getty Images Michael Hill, vicepresidente senior de operaciones en el campo de MLB, anunció la sanción original el 23 de mayo, dos días después de que Donaldson hiciera múltiples referencias a Robinson mientras hablaba con Anderson durante un juego.

ESPN+ en Español LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, Boxeo y miles de eventos en vivo, series originales exclusivas y mucho más, todo en HD. Suscríbete aquí

Robinson rompió la barrera del color de la MLB en 1947 y todos los equipos de Grandes Ligas han retirado su número 42 en su honor.

Donaldson, tres veces All-Star y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2015 con Toronto Blue Jays , dijo que se refería a un artículo de Sports Illustrated de 2019 en el que se citaba a Anderson, quien es afroamericano, diciendo: «Me siento como el Jackie Robinson de hoy… porque cambió el juego, y siento que estoy llegando a un punto en el que necesito cambiar el juego».

Anderson dijo que estaba de acuerdo con La Russa, y varios integrantes de Yankees dijeron que Donaldson estaba equivocado. El mánager de los Yankees, Aaron Boone, dijo: «Esta es solo mi opinión, [ese es] un lugar al que no debería ir». La estrella de New York, Aaron Judge , dijo: «Simplemente no creo que sea lo correcto».

Lleva ESPN a todos lados Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora. espn.com/app »

Donaldson, que es blanco, dijo que había «bromeado» con Anderson en el pasado usando la referencia. Donaldson se disculpó públicamente con la familia Robinson.

«Creo que todos querían opinar. Pero no conocen mi corazón», dijo Donaldson el 1 de junio. «Me siento mal porque la familia Robinson nunca quise que sintieran que su nombre debería ser considerado en una mala luz. Por eso emití la disculpa».

En su primera temporada con los Yankees, Donaldson, de 37 años, está bateando .235 con cinco jonrones y 18 carreras impulsadas.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com