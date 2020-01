Reporte de la Liga Dominicana

Entornointeligente.com /

Un final de cine que muchos esperaban, menos uno

Escogido a punto de realizar otro regreso épico; Águilas dependen del resultado de la capital; Licey busca evitar una caída histórica

Desde el 2010 a la fecha, ningún equipo de la Lidom ha sido más resiliente que los Leones del Escogido.

Los escarlatas han sido capaces de cruzar sobre afiladas navajas sin sufrir una herida

En varias ocasiones han sido colocados entre la espada y la pared y han salido airosos.

Son los únicos marineros que han navegado entre Escila y Caribdis y han cruzado el estrecho con éxito.

Por algo se han ganado el mote de “Duros de matar”.

Luego de combinar un resonante triunfo 9-4 como visitantes frente a las Águilas Cibaeñas, con una derrota de los Tigres de Licey, los melenudos han asumido el control de su destino.

Esta noche el Coloso del Ensanche La Fe será testigo de la clasificación del Licey o el regreso épico del Escogido.

Las cuyayas ahora tendrán que ganar tres partidos consecutivos para encontrarse con los Toros del Este en la serie final.

El despiadado conjunto romanense anoche le hizo un lío al “equipo azzzuuul” desde el bateador inicial (Rubén Sosa) hasta el out final (Michael de la Cruz).

Los Toros implantaron una marca de la franquicia con 12 victorias en round robin y hoy estarán frescos en Santiago, sin estress y sin preocupación por la pizarra de la capital, grandes Raymond y Lino.

Esta noche existen tres escenarios posibles:

1- Licey gana y clasifica.

2.- Triunfos de Escogido y Toros producirá un empate entre rojos y azules. 3.- Victorias de Águilas y escarlatas provocará un triple empate.

DATOS. — Los Toros han ganado 46 partidos entre serie regular y final. La mayor cantidad en la historia de la liga, combinando la fase inicial de 50 juegos con la semifinal de 18 encuentros…La alineación roja de anoche y sus promedios de bateo: Eric Filia (.400), Franchy Cordero (.339), Jimmy Paredes (.361), Jesse Castillo (.292), César Puello (.288), Miguel Gómez (.375), Gustavo Núñez (.300), Abiatal Avelino (.213), Xorge Carrillo (.308)…Filia tiene 28 hits y 10 bases por bolas recibidas en 17 juegos. Eso le da un promedio de dos veces en circulación por partido. Clase de bateador abridor…Esmil Rogers fue explotado por tercera vez antes del quinto inning, incluyendo un par de aperturas de menos de tres entradas. En el RR registra 4 JI, 10.1 IP, 17 H, 14 C, 10 CL, 3 BB, 4 K, 8.71 PCL. Desde el palco de prensa se nota que los envíos de Rogers no tienen vida, aunque el eterno coach de lanzadores de los Tigres todavía no se ha dado cuenta…Hemos sido testigos de todos los RR de 36 partidos (18 desafíos cada club) y este es el de pitcheo abridor y de relevo más pobre. Exceptuando el grupo de los Toros, la mediocridad se está paseando elegantemente por los montículos de los tres estadios. Lo que en materia de lanzadores están exhibiendo en esta ronda Licey, Escogido y Águilas es un desastre. Esta vez nadie puede reclamar que el nivel de calidad se ha elevado. Los mexicanos y gringos importados en esta época han rendido homenaje a la mediocridad. Sin embargo, en días consecutivos el pitcheo abridor de los rojos se ha combinado para 16 innings de dos carreras. Ah, la pelota…El promedio general de carreras (GRA) en este momento beneficia al Licey en caso de un triple empate. Así que si se combinan victorias de Águilas y Escogido, mañana se enfrentarían esos equipos en el Estadio Cibao, pues las cuyayas ganaron la serie particular entre ambos. El GRA no es estático y si el triunfo de los Leones sobre los Tigres esta noche es superior a tres carreras, entonces los rojos tendrían el mejor GRA y se sentarían a esperar el desenlace entre azules y amarillos, que jugarían en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, pues los félidos ganaron la serie. En este momento, Licey tiene 0.976, Escogido 0.910 y Águilas 0.817. En término de matemática simple, azules -2 carreras, rojos -8 y amarillos -17…Sergio Alcántara ha cometido seis errores en 17 desafíos…En la alineación de los bovinos no se ha notado la ausencia de Yamaico Navarro, quien se lesionó y sólo participó en seis partidos en la semifinal…David Kubiak mejoró su PCL a 3.91 en cuatro aperturas y un relevo. Se creció a la hora buena para mantener vivas las esperanzas de los melenudos…Yunesky Maya salió desde el bullpen anoche. El cubano es de los que se crece en situaciones cruciales, pero en esta temporada su actuación ha ido declinando con relación a la primera mitad de la campaña. Su labor en el RR (4.67 PCL) no ha sido buena, aunque anoche pudo tirar tres innings de una carrera, pero ya era tarde, demasiado tarde, para que su equipo remontara…Triste final para Álex Cora, quien desciende de la cúspide al abismo. El segundo latino con un título mundial probablemente nunca vuelva a dirigir en las Mayores y quizás le complique la obtención de cualquier empleo en la industria. Por ahora, Cora no tiene calidad moral ni para comentar partidos, pero en el mundo de hoy eso como que importa poco…Dos equipos importantes del Big Show quedan sin dirigentes. ¿Quiénes conseguirán esos empleos?…Se supone que esta noche el choque Escogido vs Licey atraerá la mejor asistencia del año entre esos clubes…Que difícil será enfrentar la rotación de los Toros con Carlos Hernández (1.59 PCL-11.1 IP RR y 1.94-46.1 SR), Jorge Martínez (0.63 PCL-14.1 IP RR y 1.96-46.0 SR), Raúl Valdés (3.60 PCL, 21.1 IP RR y 2.51-61.0 SR) y Paolo Espino (2.35 PCL-15.1 IP RR y 1.69-26.2 SR)…En béisbol cualquier cosa es posible.

