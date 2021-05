Reportaron fallas en Gmail, Meet, Youtube y otros servicios de Google

Entornointeligente.com / Según el sitio DownDetector, el 84% de las fallas reportadas ocurrieron en una página web de Google y el 15% al intentar iniciar sesión en alguno de sus servicios.

“La falla lleva como 1 hr. me sacó de todas mis cuentas y no me permite la verificación para volver a acceder. Dependo de gmail y drive para realizar mi trabajo de oficia a distancia y mis labores docentes. Esto me perjudica mucho, espero restablezcan pronto por favor”, escribió un usuario.

Las redes sociales posicionaron a “Gmail” como tendencia. Cabe destacar que los usuarios de Telmex fueron quienes más fallas reportaron en el servicio. Ante esto, la compañía telefónica le respondió a algunos usuarios para responsabilizar de los desperfectos a Google.

“¡Hola!, te informamos que algunas plataformas de Google, han reportado fallas. Estas fallas son independientes a tu conexión Infinitum, estamos a tus órdenes”, justificó la cuenta Telmex Soluciona.

Downdetector rastrea las interrupciones recopilando información de estado de una serie de fuentes, incluidos los errores enviados por el usuario en su plataforma. Es posible que las interrupciones estén afectando a un mayor número de usuarios.

En muchas ocasiones, las fallas se deben a errores en los servidores o en su defecto ataques DDoS, que consisten en entradas masivas al mismo sitio desde diferentes dispositivos, saturando la capacidad de entrada de los servidores.

