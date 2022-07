Reportan terremoto de magnitud 6.0 en Nepal

Entornointeligente.com /

El sismo se convierte en el tercero registrado en el mes de julio y el de mayor magnitud ocurrido desde julio de 2020.

El Centro de Monitoreo e Investigación de Terremotos (Nemrc en inglés), de Nepal reportó este domingo la ocurrencia de un terremoto de magnitud 6.0 a unos 147 kilómetros al este-sureste de Katmandú, su capital.

LEA TAMBIÉN:

Autoridades nepalíes recuperan 21 cuerpos de avión accidentado

Detalla el Nemrc que el epicentro del sismo se localizó a unos 10 kilómetros de profundidad en las inmediaciones del distrito de Khotang, y recorrió desde 65 km al noroeste de Dharan hasta 26 km al oeste de Bhojpur, localidades enclavadas en territorio nepalí.

Por sus dimensiones medios locales detallaron que fue perceptible por millones de personas en esa nación asiática y en la India, en un radio de 300 kilómetros, aunque aún no se reportan daños en personas como consecuencia del mismo.

An Earthquake of ml 6.0 occurred around martim birta of Khotang District at 08:13 NEMRC/DMG. @NDRRMA_Nepal @NEOCOfficial

— NEMRC, Nepal (@NepalNsc) July 31, 2022 El cual se localizó específicamente a los 27.14 grados de latitud Norte, y 86.67 grados de longitud este; además de constituir el tercer movimiento telúrico que se registra en el país en el mes de julio.

Anteriormente fueron detectados otros dos sismos, uno de 4.7 y otro de 4.1, sin severas consecuencias a infraestructura y seres humanos; mientras el último movimiento telúrico de magnitud 6.0 compilado en el país, data del 15 de julio de 2020.

Mientras, en abril de 2015, un terremoto de 7.8 estremeció Nepal dejando más de 8.700 víctimas mortales y destruyendo medio millón de casas, además de desplazar el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, tres centímetros hacia el suroeste, a tenor de un estudio del Instituto Nacional de Cartografía y Geología de China.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com