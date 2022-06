Reportan sismo de magnitud 5.0 en la provincia turca de Van

Entornointeligente.com /

La Agencia del Ministerio del Interior para el Manejo de Desastres y Emergencias (AFAD) de Turquía informó que este domingo a las 21H35 local (19H35 UTC) se produjo un terremoto de magnitud 5,0 en el país con epicentro en la provincia de Van (al este turco).

LEA TAMBIÉN:

Rusia reporta terremoto de magnitud 8.4 en lago Baikal

De acuerdo a la AFAD, este terremoto ocurrió a una profundidad de 18,62 km y al cierre del reporte preliminar se registraron 13 réplicas de menor intensidad que van desde una magnitud de 1,3 a 3,1; tras el episodio principal que se estima duró unos 21 segundos.

La propia agencia da cuenta que no se han reportado hasta el momento ningún daño material de consideración ni se han tenido que lamentar daños humanos, no obstante ser la zona donde se produjo en 2011 un terremoto potente de magnitud 7,6 en 2011.

Geçmiş olsun Van.

Tuşba ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

— AFAD (@AFADBaskanlik) June 12, 2022 El pasado mes de octubre, un potente sismo de magnitud 6,3 se registró en el mar Mediterráneo, cerca de las costas de Grecia, y se sintió de forma leve en algunas localidades de Turquía y Chipre.

La AFAD recuerda que desde que se tienen series históricas registradas en 1900, se han producido unos 557 sismos de magnitud mayor o igual de 4,0, el mayor de los cuales fue de 7,6. Además se calcula en 43 los eventos sismológicos que habrían tenido lugar en la referida región, anteriores a 1900.

#DEPREM : Van’ın Tuşba ilçesinde saat 21.35’te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

➡️ https://t.co/cofXSurHiN

— AFAD (@AFADBaskanlik) June 12, 2022 El ministro de Salud, Fahrettin Koca, afirmó que no se recibieron llamadas ni solicitudes de asistencia con respecto al terremoto en el distrito de Van. Koca, en un comunicado en su cuenta de Twitter, dijo: «En el sismo de magnitud 5 ocurrido en Van Tusba a las 21.35 nuestro Médico Jefe del Servicio Provincial de Ambulancias no recibió llamadas negativas ni pedidos de auxilio. Según la información actual no hay víctimas ni lesionados. Nuestros equipos se encuentran en servicio. en el campo contra posibles desarrollos».

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com