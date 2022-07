Reportan problemas para pedir cita del pasaporte

Entornointeligente.com /

María Brea, soprano venezolana, denunció en la red social Twitter que ha tenido inconvenientes para pedir la cita del pasaporte, justo cuando va a una competencia de ópera. «Me encuentro desesperada porque no he podido pedir cita para sacar mi pasaporte! Estaré representando a Venezuela en la competencia de ópera más importante del mundo», señaló, indicando que es la única venezolana en la competencia y de no tener su papeleo al día no podrá competir. La competencia está programada para el mes de octubre y la soprano intenta hacer el trámite estando fuera de Venezuela. No soy de las que publique estas cosas. Me encuentro desesperada porque no he podido pedir cita para sacar mi pasaporte! Estaré representando a Venezuela en la competencia de ópera más importante del Mundo y soy la única venezolana! Me voy en Octubre!! #saime @Beadrian

— María Brea ※ Soprano (@breamafer) July 25, 2022

