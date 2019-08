Reportan nueva falla mundial en Facebook e Instagram

Entornointeligente.com /

“Facebook caído nuevamente, bienvenidos todos a Twitter otra vez”, comentó un internauta ante el nuevo reporte de fallas de las redes sociales Facebook e Instagram a nivel mundial.

Dificultades para publicar estados e historias es lo que están denunciando los usuarios de estas páginas, tanto a través de las versiones de escritorio como desde las aplicaciones.

Cabe recordar que un mes atrás, estas redes sociales, al igual que la aplicación de mensajería Whatsapp sufrieron fallas en todo el mundo.

#Facebookdown again. Welcome back to Twitter everybody! pic.twitter.com/8po0t36wqZ

— BlkWomenLosingWeight (@blackweightloss) 4 de agosto de 2019 El portal Down Detector, especializado en la monitorización de las incidencias que puedan tener los sitios web, indica que las quejas por las fallas en Facebook e Instagram provienen en su mayoría de los Estados Unidos y países europeos como Inglaterra, Francia y Alemania.

En Sudamérica, usuarios de Brasil y Colombia -especialmente de Bogotá y Cali- han reportado las fallas.

#facebookdown ya les gustó dejarnos sin la app pic.twitter.com/MwrhZVjMpd

— William Bonnet (@mrbonnua) 4 de agosto de 2019 Facebook users going to twitter while Facebook is down: #facebookdown pic.twitter.com/LvroPBCLtE

— Tortured Academic ?? (@lemguistics) 4 de agosto de 2019 Still down.. #Facebookdown pic.twitter.com/KW0fpKl3Iz

— Your Rising Kids (@YourRisingKids) 4 de agosto de 2019 Ooootra vez???? ?? #facebookdown

Yo intentando compartir una publicación… y no hay manera ????‍♀️

⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/kxzgat7Tdg

— Mer Aguayo (@MerAguayo) 4 de agosto de 2019

LINK ORIGINAL: El Colombiano

Entornointeligente.com