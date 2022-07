Reportan explosión en represa Hoover, en Nevada EE. UU. (+Video)

Entornointeligente.com /

La represa Hoover fue construida durante la Depresión, entre 1930 y 1936. Miles de familias habían llegado a Black Canyon para domar el río Colorado. Tomó menos de cinco años, en una tierra dura y árida, construir la presa más grande de su tiempo. La represa Hoover era un símbolo de esperanza e ingeniería en Estados Unidos.

La obra exigió el desvío del río Colorado, creando el lago Mead, el mayor embalse de Estados Unidos.

Ahora, años después, sigue en pie como una estructura de renombre mundial. La presa es un Monumento Histórico Nacional y ha sido calificada por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles como una de las Siete Maravillas de la Ingeniería Civil Moderna de Estados Unidos.

La dramática sequía de EEUU amenaza a la represa Hoover

El río Colorado vierte millones de litros de agua a diario a la represa Hoover para generar energía. Sin embargo, la dramática sequía que golpea al oeste de Estados Unidos está dejando este embalse en punto muerto.

«Entramos al vigésimotercer año de sequía aquí en la cuenca del río Colorado y el lago Mead ha caído un 28%», explica Patti Aaron del Buró de Reciclaje, la agencia estadounidense que opera la represa, reseña Infobae

«No hay tanta altura por lo que no hay mucha presión empujando el agua hacia las turbinas. Por ende hay menos eficiencia y no podemos producir mucha electricidad».

El nivel de agua llegó a alzarse a unos 365 metros sobre el del mar. Pero después de más de dos décadas de sequía, ahora está a unos 320, su punto más bajo desde que fue creado. Y continúa reduciéndose a una velocidad dramática: 30 cm por semana.

Si cae a 289 metros, las bocas de la represa quedarán expuestas y las turbinas pararán.

«Estamos trabajando muy duro para evitar que esto ocurra», dijo Aaron. «Dejar de producir electricidad o de enviar agua no son opciones».

