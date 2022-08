Reportan en Camerún 200 fallecidos por brotes de cólera

Entornointeligente.com /

Desde octubre de 2021 a la fecha, se diagnosticaron en ese país 10.322 casos de esa enfermedad diarreica aguda.

El ministro de Salud de Camerún, Manaouda Malachie, informó este viernes que desde octubre de 2021 han muerto en ese país 200 personas a consecuencia de brotes de cólera.

En mensaje difundido a través de la red social Twitter, el titular de la cartera precisó que en el periodo se han reportado 10.322 casos de esa enfermedad diarreica aguda, que puede ser mortal.

Añadió que el padecimiento se detectó en cinco de las diez regiones del país africano, incluyendo Litoral (donde está la capital económica, Duala) y Centro, que es asiento de la capital administrativa, Yaundé.

— Dr MANAOUDA MALACHIE (@DrManaouda) August 4, 2022 Malachie solicitó a las comunidades observar adecuadas normas de higiene. Con anterioridad, las autoridades sanitarias lanzaron una campaña de sensibilización para promover la limpieza de espacios, el lavado de manos y otras medidas eficaces para reducir el impacto de la enfermedad.

De acuerdo con medios de prensa, este padecimiento, causado por la bacteria Vibrio cholerae, es recurrente en Camerún, nación de más de 22 millones de habitantes donde un anterior brote, ocurrido entre enero y agosto de 2020, provocó la muerte de 66 personas.

Reportes de prensa refieren que el cólera puede adquirirse por pacientes al contaminarse las aguas y los alimentos. Su tratamiento incluye rehidratación, terapia intravenosa y uso de antibióticos.

