Reportan caída en la producción petrolera venezolana en julio

Por cuarto mes seguido la producción de crudo en Venezuela sigue en claro descenso pese a las declaraciones del chavismo sobre la recuperación del sector, ubicándose en julio en 700.000 barriles por día, según los datos publicados por Platts, organización que mide el mercado financiero de los productos energéticos de todo el mundo.

Recordemos que en el último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulgado en julio, certificó que la producción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) promedió en 745.000 bpd en el segundo trimestre del año, lo que representó una disminución de 1,4 % respecto al trimestre anterior, que fue de 756.000 bpd.

#OPEC + July crude oil production rose by the most in 5 months — but still less than the 648,000 b/d hike in quotas it agreed on, Platts survey finds #OOTT @eklavyagupte @boudicca83 🛢️Quota shortfall hits 2.8 mil b/d 🛢️Middle East members post big gains https://t.co/gyaHsQN59S pic.twitter.com/SVg9kzB6o5

— Herman Wang (@HermsTheWord) August 10, 2022

Venezuela se mantiene lejos de la meta fijada a principios de año por Nicolás Maduro, quien aseguró que el país llegará a producir 2 millones de bpd a finales de 2022, objetivo que los expertos ven difícil de alcanzar sin una resolución del conflicto político y con las sanciones internacionales aún vigentes.

El pasado 4 de julio, el canciller Carlos Faría señaló, en conferencia de prensa desde Moscú con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que las sanciones estadounidenses han impedido a Venezuela el desarrollo de la industria petrolera, empezando por la empresa estatal Pdvsa, a la que no se le permite ningún tipo de financiación, compra de equipo o repuestos.

Maduro, por su parte, aseguró a finales de junio que el país está «listo para recibir a todas las empresas» de Francia que quieran producir crudo y gas en la nación caribeña para el mercado de Europa, que, junto con EEUU, Canadá y el Reino Unido, ha aplicado un embargo al petróleo ruso por la invasión en Ucrania.

