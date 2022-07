Reportan 2.101 casos de viruela símica y 75 decesos en África

Entornointeligente.com /

Las autoridades sanitarias llamaron a redoblar esfuerzos para garantizar la vigilancia y el rastreo de contactos.

Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de África reportaron este jueves un total de los 2.101 contagios confirmados de la viruela del mono, así como 75 muertos hasta el momento en el continente.

LEA TAMBIÉN:

Rusia y Etiopía ven potencial para la cooperación en varias materias

De acuerdo con el director interino del organismo, Ahmed Ogwell, de total de casos de viruela símica notificado, unos 1.818 pacientes son sospechosos y 283 confirmados.

Además, el funcionario detalló que, en la última semana, se detectaron 70 contagios nuevos en tres países africanos, entre ellos Ghana con 16 casos, Nigeria con 16 confirmados y 37 sospechosos, mientras que Liberia se notificó uno.

We welcome this pragmatic & flexible action by @PEPFAR in availing it’s platforms globally to address #monkeypox . This is especially timely for #Africa . Working together we can end these disease threats. @JNkengasong @AfricaCDC @_AfricanUnion #NewPublicHealthOrder #Agenda2063 https://t.co/r4CoQzIeqB

— ����. ���������� ����������l (@laktarr001) July 26, 2022 El ente especificó la tasa de mortalidad se mantiene en 3,6 por ciento en África, y que la cifra de nuevos contagios de la viruela símica tuvo una reducción de 7 por ciento en la última semana con respecto al informe de la anterior.

Ante el brote de la enfermedad, los CDC exhortaron a las autoridades sanitarias a disponer de las vacunas necesarias para combatir la propagación del virus.

Asimismo, llamaron a redoblar los esfuerzos para garantizar la vigilancia y el rastreo de contactos con respecto a la viruela del mono.

Los CDC también instaron a difundir mensajes educativos sobre los riesgos, tanto generales como específicos, para las comunidades y los grupos de población vulnerables.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com