Reportan 100 muertes por cáncer en 2 años por falta de radioterapia

Más de 100 personas con cáncer fallecieron durante los dos últimos años en Cochabamba por falta de recursos para acceder a la radioterapia, informó ayer su representante, Carmen Vargas. Contó que gran parte de los pacientes son de áreas rurales y no tienen recursos para viajar a otro departamento y así tratarse en una unidad de radioterapia. Cochabamba no tiene con una, pese a que en 2018 la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) autorizó el desembolso para su construcción. «Los que tienen recursos pueden ir a otro departamento, incluso a otro país. Pero una gran mayoría peregrina por eso. Nuestras autoridades sólo prometen y luego no hay acciones, no se preocupan por su gente», expresó Vargas. Actualmente, hay más de 400 pacientes oncológicos en el departamento y una gran mayoría requiere radioterapia para tratar sus tumores. Varios enfermos apuestan por ir a La Paz y Santa Cruz para tratarse porque esos departamentos cuentan con aceleradores lineales. Desde hace varios meses, los pacientes reclaman por la edificación de una unidad de radioterapia. La Aisem aprobó para que esta se instale en el hospital Viedma, pero las autoridades de la Gobernación señalaron que el espacio y la zona no son adecuados. Por ello, se prefirió trasladar el proyecto a la Ciudadela de la Salud. Cochabamba no cuenta con este tratamiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para cada 150 mil habitantes debe haber una unidad de radioterapia. Ronal Uzueta, representante de la Coordinadora Departamental de Derechos Humanos, dijo que el sector reclama sólo uno para más de 2 millones.

Gestiones Las protestas para el emplazamiento de una unidad de radioterapia se activaron nuevamente, porque aún no se inició con las obras, a pesar de que el 10 de mayo se colocó la piedra fundamental. La Aisem estuvo en Cochabamba y ayer la Gobernación entregó la actualización del Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP). El centro de radioterapia en el hípico se construirá en un terreno de 2.470 metros cuadrados que ya está titulado a nombre del Ministerio de Obras Públicas. El gobernador Humberto Sánchez dijo que viajará en los próximos días a La Paz para agilizar la minuta de transferencia.

Pacientes piden terreno saneado La representante de las personas con cáncer, Carmen Vargas, dijo que hace más de un año se informó que el terreno está a nombre del Ministerio de Obras Públicas.

Además, desde hace varios meses que las autoridades prometen que agilizarán el trámite y a la fecha no hubo resultados. «Sólo queremos que nos den un terreno saneado, ¿hasta cuándo vamos a esperar?», remarcó.

Los padres de los niños con cáncer se sumaron ayer a las protestas en demanda de la construcción de la unidad de radioterapia.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

