Replica a la columna del GADFA sobre reconocimiento a convencionales que trabajaron temas de FF.AA. y Defensa

Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Defensa Nacional son tema país, un tema de Estado que debemos trabajar juntos, y no las izquierdas separadas de las derechas o de las fuerzas de centro.

Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Defensa Nacional son tema país, un tema de Estado que debemos trabajar juntos, y no las izquierdas separadas de las derechas o de las fuerzas de centro.

La visión que el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) –grupo de analistas de orientación de izquierda– propuso al pueblo chileno sobre seguridad y defensa fue rechazada absoluta y completamente, con una legitimidad nunca vista en nuestro país: 7 millones 800 mil votos. Fue rechazada como parte de un proyecto constitucional que va a quedar como el mayor fracaso de su tipo en la historia de Chile.

Reconocimiento a convencionales que trabajaron el tema Fuerzas Armadas y Defensa Nacional Pero los grandes temas no pueden quedar ahí, en un veredicto popular de ganadores y perdedores. La seguridad nacional es demasiado relevante, vital y trasciende mucho más allá del resultado de un plebiscito. No podemos quedarnos en esa derrota, sino que tenemos la obligación de invitar a nuestros amigos, por patriotismo, a discutir sus visiones de relaciones internacionales, de seguridad y Defensa con apertura de miras, porque son temas de Estado y de seguridad nacional y, por ende, afectan a todos los chilenos.

Nunca más una mirada ideológica respecto de las relaciones internacionales, la seguridad y la Defensa, de aquí en adelante un mirada profesional, académica, fundamentada, pública y transparente respecto de nuestras relaciones internacionales, nuestra seguridad nacional y nuestra Defensa.

Es importante que sigamos tratando de ponernos de acuerdo. El país lo exige, las grandes mayorías lo reclaman, nuestra juventud que está sirviendo en las instituciones de la Defensa Nacional y en las policías lo demandan. La seguridad está en el tope de la lista de las preocupaciones de nuestra sociedad. Es la preocupación fundamental del Chile del 2022.

Pongamos las prioridades donde corresponde. Sentémonos a la mesa a dialogar, a deliberar, a buscar las mejores soluciones en seguridad y Defensa. Es un tema muy complejo, tanto como la legitimidad del Estado para usar la fuerza, producto del contrato social, donde cada ciudadano renuncia al uso de la fuerza siempre y cuando el Estado sea eficaz y eficiente en garantizar la seguridad de las personas, defender la integridad territorial y soberanía, como también el interés nacional donde sea que esté ubicado.

AthenaLab nació para hacerse cargo de este diálogo especializado. Damos la bienvenida a todos los que quieran acompañarnos en este desafío. Nunca más una mirada ideológica respecto de las relaciones internacionales, la seguridad y la Defensa, de aquí en adelante un mirada profesional, académica, fundamentada, pública y transparente respecto de nuestras relaciones internacionales, nuestra seguridad nacional y nuestra Defensa. Un debate necesario por ser un tema de Estado.

Para lo anterior solo se requiere tener claro cuál es el interés nacional y no tener posiciones ideológicas del tipo que llevan a creer que la celebración del Día de las Glorias del Ejército de Chile es un acto de subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo, algo que nos dice que hay quienes aún viven en el pasado, ya que no entienden que las instituciones de la Defensa Nacional constitucionalmente reportan al Poder Ejecutivo y que no necesitan unos y otros de actos en donde supuestamente se está reafirmado la subordinación.

