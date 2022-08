Repetto tras la goleada de Nacional: las claves, las bajas y el destaque a Carballo

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional ganó, gustó y goleó ante Montevideo City Torque e hizo un apronte ideal del partido clásico ante Peñarol de la próxima fecha. El tricolor abrió el partido con un golazo de Franco Fagúndez y Luis Suárez anotó el segundo para la tranquilidad de un equipo que se ‘floreó’, pudo convertir más goles y sobre el final liquidó el trámite con el tanto de Emmanuel Gigliotti .

Sobre sus impresiones del encuentro ante los Ciudadanos y acerca del clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central el próximo fin de semana, Pablo Repetto expresó su punto de vista en declaraciones para Vtv+.

El resultado y las claves del triunfo: «Creo que en el primer tiempo nos fuimos en ventaja de forma merecida y con la expulsión el partido se inclinó a favor nuestro. Lo importante era ganar y ahora a pensar en lo que viene», afirmó el entrenador tricolor, que tenía claro lo que iba a hacer su rival.

«Sabíamos que ellos iban a arriesgar, lo hacen siempre, teníamos que estar atentos a la hora de presionar para hacerlo sincronizado. En líneas generales salió bien y cuando ellos quedaron con uno menos se hizo más fácil».

MIRA TAMBIÉN Después de seis partidos, Francisco Ginella hizo su debut en Nacional La sociedad entre Suárez y Fagúndez: Nacional tiene un plus muy importante y ese es contar con Luis Suárez. El Pistolero no solo convirtió el segundo gol y asistió para el primero si no que, además, se asoció muy bien con su compañero en ataque: Franco Fagúndez.

Franco Fagúndez y Luis Suárez. Foto: Juan Manuel Ramos. «Hoy era un partido para ellos porque ellos -Montevideo City- juegan con un volante central y a los costados quedan espacios. Normalmente el medio está congestionado pero este rival nos dejó espacios y lo aprovechamos muy bien», dijo Repetto que, a pesar del buen rendimiento de su equipo, lamentó que no saliera bien la presión y, con un solo gol de ventaja, los Ciudadanos tuvieran dos situaciones para empatar.

El rol de Felipe Carballo: Otra de las piezas altas en Nacional fue Felipe Carballo y el director técnico tricolor destacó su rol en el esquema de juego. «Carballo es importante porque nos da el desdoble ofensivo, nos da salida, cuando él hace bien su función el equipo se siente cómodo para atacar», enfatizó.

Las bajas de Nicolás Marichal y Brian Ocampo: Por último y de cara al clásico, Repetto habló sobre las bajas de Nicolás Marichal y Brian Ocampo, que jugarán en Dinamo de Moscú y Cádiz, respectivamente.

«El plantel está armado de acuerdo a cuando tenemos expulsiones o lesiones, en este caso son bajas, pero confiamos en nuestros jugadores y en que se afiancen como lo hicieron Marichal y Ocampo».

Pablo Repetto en el duelo entre MC Torque y Nacional. Foto: Juan Manuel Ramos. RELACIONADAS El duelo Suárez-Peña: protestas, amarilla para los dos lados y charla en la mitad de la cancha Después de seis partidos, Francisco Ginella hizo su debut en Nacional

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com