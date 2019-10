REPETIMOS- Miss Grand Internacional 2020 se realizará nuevamente en Venezuela

Entornointeligente.com /

Este viernes 25 de octubre, en la coronación de la nueva Miss Grand Internacional 2019, desde la cúpula del Poliedro de Caracas se anunció que nuestro país repite como sede oficial a la octava edición del concurso tailandés. Por su parte, la Organización Miss Grand Internacional, dirigida por el señor Nawat Itsarigrisil anunció en la noche de coronación de este 2019, que Venezuela sería nuevamente la sede oficial de la octava edición del del certamen de belleza tailandés.

View this post on Instagram

OFICIAL: El certamen Miss Grand International 2020 se realizará en #Venezuela 🇻🇪. Por segundo año consecutivo nuestro país será sede de este certamen perteneciente a la categoría Grand Slam (junto a #MissUniverse #MissWorld #MissInternational y #MissSupranational). Será también la segunda ocasión que Venezuela organiza un concurso Grand Slam 👑💐. ▫️ Opina ¿Qué te parece que Venezuela repita sede por segundo año consecutivo del @missgrandinternational? 🤔🤩 ▫️ Actualización: Las 5 finalistas del Miss Grand International 2019 son: Brazil 🇧🇷, Mexico 🇲🇽, Panama 🇵🇦, Thailand 🇹🇭 y Venezuela 🇻🇪. ▫️ #missgrandinternational #missgrandinternational2019 #missgrandinternational2020 #missvenezuela #missthailand #missphilippines #missindonesia #missvietnam #missindia #missaustralia #missmexico #misscolombia #missecuador #misspuertorico #missperu #misspanama #missbrasil #missusa #mvlanuevaera #socialmedia

A post shared by mv •LA• nuevaera (@mvlanuevaera) on Oct 25, 2019 at 5:48pm PDT

VER TAMBIÉN: REINA EN CASA- Miss Grand Venezuela se corona como Miss Grand Internacional 2019

Venezuela será una vez más sede de un concurso internacional. La primera vez que nuestro país fungió para albergar un concurso de belleza fue en 1978, en la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón se celebró el Miss Intercontinental . Posteriormente en los años 80´ se volvió a realizar este mismo certamen de belleza.

Ahora, nuestra tierra fue tomada en cuenta por el quinto concurso más importante del mundo para ser sede oficial no una, sino dos veces seguidas del Miss Grand Internacional; años 2019-2020.

Es importante mencionar que la actual reina es la venezolana Valentina Figuera, quien se convirtió en la primera criolla en ganar la corona dorada.

Redacción de Gossip Vzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com