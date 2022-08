¡REPENTINO! Un empresario diplomático saudí falleció mientras daba un discurso en una conferencia (VIDEO)

Entornointeligente.com /

#Saudi diplomat Mohammad Fahad al-Qahtani died suddenly while speaking at the Arab-African conference in #Egypt . pic.twitter.com/Qk3VL1JD0F

— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2022

Un diplomático de Arabia Saudí murió repentinamente mientras hablaba en una conferencia árabe-africana en Egipto. Según medios internacionales, se trata del diplomático y empresario saudí Mohammad Fahad al-Qahtani .

El empresario acaba de decir una frase, luego hace una pausa y repentinamente se desploma, ante la alarma de los presesentes. La conferencia estaba tratando sobre el apoyo que manifestaban ante los logros del presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi.

Los hechos ocurrieron el lunes 8 de agosto.

