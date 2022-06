Repechaje: venta de camisetas de la selección peruana de fútbol se intensifica en Arequipa

Entornointeligente.com /

La tercera cuadra de la calle Dean Valdivia, en el Cercado de Arequipa, es el lugar donde acude la mayoría de la población para adquirir su camiseta de fútbol, por encontrarse en el lugar los confeccionistas de ropa deportiva de la Ciudad Blanca. El costo de las camisetas varía según las tallas, para niños y adolescentes el precio se vende entre los 20 y 25 soles, mientras que las tallas S, M y L puede costar de 35 a 40 soles. Los comerciantes dijeron a la Agencia Andina que la camiseta que más se vende es la de Gianluca Lapadula y la de Christian Cueva, quienes portan los números 9 y 10 en su espalda, respectivamente, seguido de la de Paolo Guerrero, a pesar de no haber sido convocado para este trascendental partido de fútbol. La blanquirroja es la camiseta que más demanda tiene entre la gente, pero lo hinchas también gustan de la camiseta negro con franja roja, así como de otros accesorios como las cintas para la cabeza con la inscripción «Arriba Perú». La Asociación de Comerciantes y Productores Textiles de Arequipa congrega a unos 300 comerciantes que venden sus productos en galerías comerciales de la calle Deán Valdivia y Calle Nueva. Marina Acero, una de las socias del gremio textil, informó que en estos días sus colegas están vendiendo el stock de sus camisetas de la selección y otros han confeccionado más prendas para la ocasión. Sin embargo, dijo que aún muchos no se recuperan de los estragos que les dejó la pandemia, cuya afectación económica en los dos últimos años no permite a muchos comerciantes invertir en la confección de más camisetas, por lo que esperan que el lunes la selección peruana logre la victoria y con ello su pase al Mundial de Fútbol Catar 2022, a desarrollarse entre noviembre y diciembre de este año. «Si la selección de fútbol gana este lunes, va significar la reactivación económica del sector textil de Arequipa, porque eso va animar a muchos confeccionistas a invertir en la producción de más prendas deportivas por su participación en el Mundial de Fútbol Catar 2022», manifestó Marinas Acero. Para este lunes 13 de junio, los comerciantes textiles de la calle Deán Valdivia han anunciado que armarán la fiesta antes del decisivo encuentro futbolístico pactado para las 13:00 horas de Perú e invitaron a la población a seguir visitando el lugar para adquirir su camiseta de la sección y vestir este día todos de blanquirrojo. (FIN) RMC/LZD También en Andina: ??? Niños y niñas de diferentes provincias del país, afiliados al programa @Midisjuntos , mostraron su aliento a la selección de fútbol de cara al partido de repechaje a realizarse este lunes 13 de junio contra Australia. https://t.co/hAg45ZhcV1 pic.twitter.com/bMBNzvjgBy

Publicado: 11/6/2022

