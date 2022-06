Repechaje: Minsa te dice cómo cuidar tu salud emocional durante partido Perú-Australia

Entornointeligente.com /

Puedes leer: Selección peruana: ¿Por qué nos emociona y amamos tanto la canción Contigo Perú? El médico psiquiatra del Ministerio de Salud (Minsa), Gianfranco Argomedo Ramos, considera que es un momento de alegría para todos, que inspira, empodera y alienta a continuar con nuestras actividades y trabajo en equipo, pero a la vez esa expectativa debe tomar en cuenta algunas recomendaciones para evitar cuadros de estrés, ansiedad o situaciones que afecten nuestra integridad y la de los demás. Antes del partido Para Argomedo es importante diferenciar entre ser hincha o ser fanático. El primero se identifica, genera emociones positivas y las dificultades las puede sobrellevar, mientras que el fanático es quien ha podido tener un problema de salud mental, no sabe manejar o controlar sus emociones, utiliza alguna sustancia como alcohol u otras drogas y puede llegar a un proceso de desadaptación y a una consecuencia negativa. «Por ello, es necesario conocer de qué se trata este momento, qué consecuencias puede traer (ganar o perder) y comprender que es un deporte, por tanto, una competencia y a partir de lo cual nuestras vidas continúan», señala. Otro punto importante es reflexionar o preguntarnos ¿qué hacer si gana o pierde? Si bien esa incertidumbre genera dificultades, es importante que las personas busquen prepararse dialogando y expresando lo que sienten. Manejarlo de manera realista y evaluar las posibilidades de lo que puede suceder. «En la medida de lo posible hay que evitar estar solos y consumir previamente un agente psicoactivo. Recordar que no todos ven el deporte cómo yo, hay quienes les agrada y a otros no, y no porque no le guste no se identifica conmigo», indica. ¿Qué hacer durante el partido? Lo recomendable, comenta el psiquiatra, es buscar estar en grupo, principalmente con quienes más quiero, a menos que las circunstancias lo ameriten. Disfrutar de lo que estoy viendo, recordar que es un juego, verlo desde afuera y como espectador. Puedes leer: ¡Arriba Perú! Pequeños pacientes y la gran familia del INSN alientan a la selección «Si bien formamos parte del apoyo incondicional hay que disfrutarlo, analizarlo para manejar el resultado de una forma realista. Si hay crisis de angustia, debemos practicar algunos ejercicios de relajación, respirar lentamente, apagar la TV o radio, observar con quién estoy para solicitar ayuda, y de ser necesario acudir a un centro de salud si veo que mi salud está en riesgo», resalta. ¿Cómo enfrentar el resultado? El especialista considera importante que, si es una situación positiva o negativa, debemos tomarlo con mesura, saber dónde estamos, tratar lo más cerca de quienes queremos. Y si salimos a expresar lo que sentimos, debemos tener cuenta de que no todos lo harán de la misma manera. Podemos festejar sin evadir el espacio del otro. «En caso de un resultado negativo, considerar que es un deporte y evaluar las fortalezas del otro equipo, evitar estar solos porque podemos refugiarnos en el alcohol u otras drogas, o tomar decisiones que afecten nuestra integridad. Lo más importante es gestionar las emociones, expresar si estoy triste, buscar un abrazo, y si nos cuesta llorar, escribirlo, enviar un mensaje, llamar por teléfono, o buscar un medio adicional, dibujar o pintar, pero nunca debemos quedarnos con la frustración o tristeza», manifiesta. Un punto especial que destaca Argomedo Ramos es que en se debe identificar y estar atentos si en el grupo familiar o de amigos, algún integrante padece de algún problema de salud mental, pues de ser así, es importante que haya asistido a su terapia, que cumpla su tratamiento farmacológico o no farmacológico. «Debemos estar atentos al cambio de conducta, si una persona no la pasa bien, debemos acompañarlo a expresar sus emociones», añade. Asimismo, considera que, si antes del encuentro nos sentimos ansioso, preocupados e intranquilos, lo más importante es decirle a los demás cómo me siento, escuchar música alegre, leer, ver una película, realizar actividades rutinarias, limpiar, lavar, ordenar la casa, dormir bien para guardar reposo y reponer energías. Además de conversar con los amigos o familia, pero sobre todo recordar que después del partido, nuestras vidas continúan. Más en Andina: Conoce por qué Christian Cueva encarna como nadie al peruano que jamás se rinde. ?? https://t.co/DP7NyQK3c2 Psicólogo social y psiquiatra analizan el renacer de uno de los futbolistas más queridos de cara al Mundial Catar 2022. ??Por Karina Garay pic.twitter.com/QM6ZBYU27k

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 12, 2022 (FIN) NDP/LIT Publicado: 12/6/2022

