República Dominicana ¡El cambio resultó una farsa!

Entornointeligente.com /

E l Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), establecido hace dos años en la Republica Dominicana y auto bautizado como GOBIERNO DEL CAMBIO, arribó a la mitad de su periodo constitucional

En esta ocasión insistió en presentarse como creador de una especie de paraíso terrenal situado a la cabeza del bienestar y el desarrollo económico continental, en un atrevido ejercicio de reemplazo de la realidad por una fantasía de múltiples temáticas: corrupción-impunidad, manejo de la economía y las políticas sociales, salud, educación, seguridad social y ciudadana, soberanía, relaciones de género y política migratoria respecto a Haití.

· HECHOS DESMIENTEN PALABRAS .

La verdad sea dicha en estas vertientes fundamentales:

ABINADER tiene el mérito de designar a la prestigiosa e integra jurista Miriam Germán en la Procuraduría General de la República (PGR) por el impacto que sobre el tema corrupción-impunidad ha tenido el multitudinario movimiento Marcha Verde (2017-2020). Pero tiene el demérito de colocar la oligarquía capitalista en funciones ejecutivas, aliarse y proteger grandes empresarios corruptos y ex jefes de PN criminales y mafiosos, y rehabilitar políticamente la opción electoral corrupta de Leonel y su claque. Cambió la PGR, pero no el Estado.

En el sistema de educación siguió el robo al 4% del presupuesto conquistado y asignado, y la pésima calidad de la enseñanza. Más de lo mismo y si el ex Ministro de Educación Roberto Fulcar, designado ahora como Ministro sin Cartera, no cae preso luego de la corrupción develada durante su gestión, habrá que meter en la cárcel a quienes lo protegen… ¡Eso no es cambio!

Acertó Abinader comprando a tiempo gran cantidad de vacunas, pero se dejó engañar por las Farma-Corporaciones Occidentales; mientras la apertura a destiempo de los negocios de los ricos en diversas oleadas de la pandemia, provocó un volumen de contagios, muertes y enfermedades que pudieron evitarse.

Salud no es solo vacunar contra COVID (algo importante), pues lo que pasa con las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) y las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en manos de la banca privada, como componentes de una gran estafa impune, y con el auge de la salud como negocio vía privatización del sector, se ha conformado un sistema de salud y seguridad social abusivo, extorsionador y dañino. ! Y eso no es cambio!

Los asistencialismos y subsidios aplicados en medio de la crisis son propios del neoliberalismo y nunca resuelven ni el empobrecimiento crónico, ni las desigualdades escandalosas en franco despliegue.

Los subsidios crecen porque crecen las penurias del pueblo, pero ellos van detrás de necesidades crecientes, mientras es evidente la incapacidad gubernamental para contrarrestar la inflación importada y local.

Crece el endeudamiento externo dentro del esquema del FMI y el BM atado a las privatizaciones de patrimonio público y natural de la Nación, a través de numerosas Alianzas Publico-Privadas (APPs) y Fideicomisos.

La mitad del precio de los combustibles son impuestos destinados al pago de la deuda externa, mientras perdura un régimen fiscal regresivo basados en impuestos al consumo y mientras la mafias empresariales y sus delitos siguen impunes.

El empleo repuesto es de más baja calidad y el trabajo informal supera el 50 % de la población económicamente activa, mientras el desempleo juvenil y femenino supera el 25% en cada caso.

· RETROCESOS OMINOSOS

Tantos palazos, picazos, pasarelas y show mediático con tan pocos resultados no logran ya ocultar la realidad.

Con Abinader y el PRM, el poder constituido es cada vez más machista, la violencia contra la mujer agobia, los feminicidios crecen, los atropellos a haitianas embarazadas, a los inmigrantes procedentes de Haití y a sus descendientes nacidos aquí no cesan.

El compromiso de consagrar el derecho al aborto en casos de embarazos que ponen el peligro la vida de la madre, de incesto y de inviabilidad del feto (las tres causales) ha sido traicionado por el propio Presidente y por el partido de Gobierno.

El Presidente Abinader, las cúpulas eclesiales, los partidos tradicionales, los congresistas y el Tribunal Constitucional TC, se han confabulado contra las mujeres y contra el hermano pueblo de Haití, en una nefasta combinación de Machismo, Racismo y Xenofobia.

El nuevo Código Penal retrotrae al país al Medioevo y la ley de recuperación de lo robado no tiene efecto retroactivo sobre lo robado por políticos, empresarios y generales ladrones, en el pasado reciente y remoto.

¡Y nada de eso no es cambio!

Crece el descontento, los paros y protestas populares y reciben represiones por respuesta.

¡Y eso es más de lo mismo!

Dos años de capitalismo gansteril, coloniaje gringo, neoliberalismo duro, racismo anti-haitiano, muro fronterizo a lo Trump, machismo, xenofobia, homofobia; con aguda crisis ambiental, proyecto mineros destructivos, abundantes violaciones de derechos y auge de la criminalidad, se han agregado al desastre mafioso, y también neoliberal de los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Abinader y la oligarquía tienen dos años restaurando la colonia bajo la tutoría imperialista e impulsando un Estado Religioso, Racista, Pro-fascista, intervenido por EEUU y bajo control del Comando Sur del Pentágono.

Cambiar una derecha por otra derecha no es cambio.

Esta institucionalidad hay que cambiarla de raíz, comenzando por ejercer en gran escala democracia de calle para emprender un Proceso Constituyente transformador del poder establecido y de la propia sociedad.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com