«Renuncia vocalista de Ulpiano Vergara» Otra baja para el conjunto 

Olmedo Anael renunció por temas personales

Nuevamente el conjunto de Ulpiano Vergara pierde a uno de sus integrantes, esta vez fue el vocalista Anael Olmedo quien renunció a la agrupación.

En un mensaje colgado en su cuenta de Instagram informó su decisión y agradeció el apoyo que su fanaticada le brindó desde el primer día.

«Paso por qui para informarles que desde el día de ayer (sábado), mi persona ya no forma parte de la agrupación de Ulpiano Vergara y los nuevos distinguidos, quiero darle las gracias a todas las personas que me apoyaron en este tiempo, a mi familia, a mis amistades y a todos esos fanáticos que me dieron palabras de aliento y comentarios positivos» señaló.

Se limitó a entrar en detalles, pero si mencionó que la decisión se dio por temas personales y es algo que se escapa de sus manos, pero que más adelante estará informando otros detalles de su renuncia.

No es la primera vez que alguien renuncia a este reconocido conjunto típico, anteriormente se han dado otras renuncias entre ellos Balbino Gómez, Alejandro Torres, Madeline Pineda, Javier Castillero.

