Renuncia Rafael Velazco, el superintendente de electricidad

Santo Domingo.- El superintendente de electricidad y presidente del Consejo SIE, Rafael Aníbal Velazco Espaillat, renunció a sus cargos con efectividad desde este domingo 31 de Julio, 2022 a las 8:00 AM, tras la polémica entrono a aún aumento salarial en la institución que no fue efectivo.

