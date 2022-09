Renunció a su trabajo para salir con 50 mujeres de todos los estados de EEUU

Entornointeligente.com /

Por New York Post

El residente de Huntley, Montana, ahora es un Casanova del otro lado del país y tuvo una primera cita con una chica diferente en cada uno de los 50 estados, renunció a su trabajo y lo documentó para sus 547,700 seguidores de TikTok.

Desde que se levantaron las restricciones de bloqueo, Wurnig ha viajado en globo aerostático con una morena en Nuevo México y ha volado un avión con una linda rubia en Minnesota.

«Antes de la pandemia, solo había tenido cinco citas. Ahora, he estado en 100 y todavía no entiendo a las mujeres», admitió el creador de contenido a Newsweek.

Lea más en New York Post

LINK ORIGINAL: La Patilla

