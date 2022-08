Entornointeligente.com /

Eleições Mudança no WhatsApp Auxílio Brasil O que é o ICMS Olivia Newton-John Rentabilidade dos bancos se recupera em 2021 e lucro bate recorde, diz Banco Central Informações constam do Relatório de Estabilidade Financeira do 1º semestre. De acordo com BC, análises indicam que 'não há risco relevante para a estabilidade financeira'. Por Alexandro Martello, g1 — Brasília

09/08/2022 09h51 Atualizado 09/08/2022

A rentabilidade das instituições financeiras se recuperou no ano passado, após redução de lucros registrada em 2020 com a pandemia da Covid-19, e o saldo positivo dos bancos bateu recorde em 2021.

As informações foram divulgadas pelo Banco Central nesta terça-feira (9) por meio do Relatório de Estabilidade Financeira do primeiro semestre.

Segundo o BC, o chamado retorno sobre o patrimônio líquido do sistema bancário nacional alcançou 15,1% em dezembro do ano passado, contra 11,5% no fechamento de 2020 (quando caiu por conta dos efeitos da pandemia).

Em meados do ano passado, a rentabilidade dos bancos já havia retornado ao patamar pré-pandemia.

Retorno sobre o patrimônio líquido Em % Fonte: Banco Central O aumento da rentabilidade dos bancos foi registrado em um ano de crescimento dos empréstimos bancários e de alta na taxa básica de juros pelo Banco Central, na tentativa de conter as pressões inflacionárias. A taxa Selic avançou de 2% ao ano, em janeiro de 2021, para 9,25% ao ano no fechamento do ano passado.

O juro bancário médio de pessoas física e empresas, por sua vez, registrou em 2021 a maior alta em 6 anos , ao atingir 33,9% ao ano. Essa taxa não considera os setores habitacional, rural e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Lucro recorde

De acordo com o relatório do BC, o lucro líquido dos bancos somou R$ 132 bilhões e bateu novo recorde no ano passado. A série histórica do Banco Central para este indicador começa em 1994.

LUCRO LÍQUIDO DOS BANCOS em R$ bilhões Fonte: BANCO CENTRAL De acordo com o Banco Central, o crescimento da taxa de juros e a redução das despesas com provisões (recursos que ficam apartados para fazer frente a eventuais perdas), além de ganhos de eficiência, explicam a melhora dos resultados.

«A rentabilidade do sistema deve se manter resiliente, mas os lucros tendem a crescer em ritmo mais lento. O cenário para 2022 é de atividade econômica mais fraca, menor crescimento do crédito, normalização da inadimplência de custo de captação e operacional mais altos», avaliou o BC.

Estabilidade financeira

O Banco Central também avaliou que suas análises indicam que «não há risco relevante para a estabilidade financeira» no Brasil.

«Testes de estresse de capital demonstram que o sistema bancário está preparado para enfrentar todos os choques macroeconômicos simulados. O sistema financeiro nacional mantém provisões adequadas ao nível de perdas esperadas com crédito, e capitalização e liquidez confortáveis», acrescentou.

Esse desempenho, ainda segundo o BC, está em linha com a recuperação do Produto Interno Bruto (PIB), que, no último trimestre de 2021, situava-se acima do nível pré-pandemia.

«O sistema bancário mantém-se sólido e apto a sustentar o regular funcionamento da economia», acrescentou a instituição.

Segundo o Banco Central, a queda na capacidade de pagamentos por parte das empresas e pessoas físicas não representa um risco à estabilidade financeira pois a grande maioria dos bancos está bem capitalizada.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

