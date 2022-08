Renovación comunal por Giovanni Cegarra

Entornointeligente.com /

Qué convocaran elecciones para renovar los cuadros directivos de los llamados Consejos Comunales, que con el debido respeto a los actuales integrantes de tales agrupaciones, que no son todos, lo menos que han hecho, es trabajar por las comunidades, se han convertido en una especie de mafia que solo beneficia a sus allegados y afines, por lo que ojalá, los nuevos a elegir, trabajen como debe ser, cumplan el cometido que les vio nacer.

Dios quiera que los candidatos a integrar los nuevos cuadros direccionales de los Consejos Comunales que tienen jurisdicción en las Parroquias del municipio Libertador del Estado Mérida, sean reales representantes de las comunidades, habiten en ellas, no sean personas importadas, trabajen como debe ser, para que la renovación comunal, tenga razón de ser.

En la actualidad, los susodichos Consejos Comunales en existencia en Mérida, disculpen la generalización, pero bien lo reza el dicho «por uno pagan todos», están integrados por personas carentes de sentido común, de convivencia ciudadana vecinal, están enroscados en una mafia que solo beneficia con los programas sociales derivados del gobierno, a su grupo y entorno, algunos han llegado al descaro de amenazar a quienes les contradicen en sus nefastas acciones y para rematar tienen años sin renovarse, o sea, enquistados.

Quienes habitan las 86 parroquias y 23 municipios del estado Mérida y en el caso del municipio Libertador, sus 15 parroquias, tienen el derecho ciudadano de elegir a sus representantes a integrar los Consejo Comunales, personas que trabajen por el bienestar colectivo no por un grupo, sin distingo de clase y posición política, renovar sus cuadros directivos, no dar paso a la reelección en algunos casos, porque en honor a la verdad, sin que me quede nada por dentro, a la fecha con todas las penurias que pasan los habitantes de esta urbe andina andina, con el tema de la gasolina, deficiencia de los servicios públicos, seguridad y protección ciudadana, etc. etc. etc., los actuales Consejos Comunales, nada que ver, al que le caiga el guante que se lo plante, duela a quien le duela y punto.

