Renny Osuna: “Les pido mil disculpas; estoy arrepentido”

Tiburones de La Guaira se fue este jueves de la temporada con doble tristeza: fue barrido en la semifinal por Caribes de Anzoátegui, y el equipo se vio inmerso en un escándalo en televisión nacional cuando las cámaras captaron una pelea en el dugout de la izquierda del Alfonso “Chico” Carrasquel entre el manager Renny Osuna y algunos peloteros escualos.

Antes del incidente, el piloto discutió una apreciación de bolas y strikes, fue expulsado y, en el fragor de la reclamación, escupió al umpire principal Carlos Leal. El hecho también fue grabado por las televisoras presentes y las imágenes se convirtieron en virales en las redes sociales.

Dos días después de los sucesos en Puerto la Cruz, Osuna se expresó sobre las acciones a través de dos videos subidos a la cuenta oficial de Twitter del club litoralense.

“Hablé con Carlos Leal, el principal en Puerto La Cruz. Estoy arrepentido. Hablé con él y me disculpé y ahora quiero hacerlo público. A todos los fanáticos, peloteros, familiares, que vieron el juego, de verdad estoy bastante apenado”, dijo el estratega. “Se me escapó de las manos. Fue presión de lado y lado. Queríamos ganar, queríamos hacer muchas cosas, queríamos hacer historia. Lamentablemente no se pudo”.

En los planes iniciales de la temporada 2019-2020, Osuna tenía un puesto gerencial en las oficinas de La Guaira y Dennis Malavé había sido designado manager. No obstante, este último no pudo ejercer el cargo debido a que es coach de las menores de Indios de Cleveland, y no tenía el permiso de su organización, apegada a la sanción de la Oficina del Comisionado de MLB con el circuito venezolano.

“Espero que me entiendan. Espero que las cosas vayan mejorando. Fue mi primer año como manager”, comentó Osuna. “Es un puesto que no estaba en los planes. No estaba preparado para asumirlo. Bueno, ya las cosas pasaron. Les pido mil disculpas; estoy arrepentido”.

Osuna ganó el premio Alfonso “Chico” Carrasquel, al Manager del Año, tras llevar a Tiburones a la clasificación en el primer lugar de la ronda regular. En la primera fase de los playoffs, el equipo dio cuenta de Leones del Caracas en seis juegos.

Con información de Prensa LVBP.

