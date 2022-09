Reniec: todo lo que debes saber sobre la votación con DNI caduco y DNI amarillo

Entornointeligente.com /

La jefa Nacional del RENIEC, Carmen Milagros Velarde Koechlin, manifestó que esta habilitación «es única y exclusivamente» para poder emitir el voto en los próximas comicios regionales y municipales del 2022, descartando que el Documento Nacional de Identidad caduco pueda emplearse en otros trámites ajenos al proceso de votación. «Es únicamente para el ejercicio del sufragio. Ya las otras instituciones verán si permiten o no el acceso con un DNI caduco. Esa prórroga es solo para poder votar el domingo 2 de octubre». Atención sábados y domingo La funcionaria indicó que en este momento 2 millones 300 mil personas adultas tienen el DNI expirado, muchas de las cuales ya hicieron el trámite de renovación, pero aún no recogen el nuevo documento. Puede leer también: Elecciones 2022: Reniec prorroga vigencia de DNI caducos hasta el 2 de octubre «Hacemos un llamado a la población a renovar el DNI si lo tiene caduco, pero más que nada llamamos a recogerlo. Estamos haciendo entrega de los nuevos documentos los sábados y el próximo domingo 2 de octubre también atenderemos para que le gente pueda emitir su voto». Reiteró a la ciudadanía que hoy, sábado 24 de setiembre, se atenderá hasta las 4.15 de la tarde, mientras que el sábado 1 de octubre sus oficinas estarán abiertas desde las 8.15 de la mañana hasta las 4.15 de la tarde. «El mismo domingo 2 de octubre, día de las Elecciones Regionales y Municipales, el Reniec recibirá a la población que aún debe recoger su DNI desde las 7.45 de la mañana hasta las 4.45 de la tarde». ¿Se puede votar con DNI amarillo? En relación con los adolescentes que están en edad de votar, pero que aún no cuentan con el DNI azul; Velarde Koechlin indicó que no tendrán problema para votar con el Documento Nacional de Identidad de color amarillo. «Quienes acudan el 2 de octubre a votar con un DNI caduco podrán ejercer su voto, como aquellos mayores de 18 años que tienen un DNI amarillo. Ello podrán hacerlo con ese documento». Puede leer también: Reniec atenderá en horario ampliado este sábado 24 para facilitar recojo de DNI Se estima que 578 mil jóvenes cumplirán 18 años hasta el mismo 2 de octubre, día de las elecciones. De ellos, 140 mil poseen el DNI amarillo. «Queremos darles todas las facilidades para que tengan la tranquilidad de que van a poder votar este 2 de octubre con su DNI amarillo». Velarde Koechlin comentó que los jóvenes pueden gestionar su DNI electrónico desde los 17 años, documento que contiene una firma digital, para cualquier beca o trámite que quieran solicitar. Además, contiene la huella digital del titular dentro de un chip, la misma que puede ser autenticada o comparada en diversas gestiones, incluso durante un examen de admisión. ¿Y si me roban el DNI? La jefa Nacional del RENIEC indicó que quienes hayan perdido el DNI o puedan sufrir algún robo del documento en los próximos días podrán tramitar su duplicado a través de los canales habituales de atención. Puede leer también: Elecciones 2022: conoce los plazos para tramitar y recoger el duplicado de tu DNI «Pueden sacar un duplicado a través de la web o del aplicativo del App DNI biofacial. Lo atenderemos con la mayor rapidez para que puedan ejercer su voto. En las elecciones anteriores recibimos a una familia que perdió su DNI a causa de un incendio, pero logramos atenderlos el mismo día de las elecciones. Son casos que se coordinan, trabajan mediante un trámite especial, porque nos interesa que las personas pueda votar con su documento de identidad» Finalmente, la funcionaria exhortó a quienes están próximos a recoger su nuevo DNI que verifiquen en la web si el trámite ya se encuentren al 100% a fin de acudir a las oficinas del Reniec en el momento indicado. Más en Andina: La jefa del @ReniecPeru , Carmen Velarde, llamó a los jóvenes electorales a cambiar su DNI de color amarillo antes de las #Elecciones2022 para acudir al votar con un documento actualizado https://t.co/qsCXCI4Xh6 pic.twitter.com/diKroHJ4kx

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 17, 2022 (FIN) KGR Publicado: 24/9/2022

