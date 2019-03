Reniec: 47.303 peruanos podrán votar en Elecciones Municipales Complementarias

Entornointeligente.com / Un total de 47.303 peruanos están habilitados hasta el momento para votar en las Elecciones Municipales Complementarias , las cuales se realizarán el próximo 7 de julio, de acuerdo al padrón entregado el último viernes por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec ) al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

► Elecciones Municipales Complementarias: este será el cronograma

El organismo registral incluye en este padrón a quienes son mayores de edad o lo serán hasta el día del sufragio y, además, tienen en su Documento Nacional de Identidad (DNI) un domicilio ubicado en alguno de los 12 distritos donde se llevarán a cabo Elecciones Municipales Complementarias .

El padrón electoral fue cerrado el 3 de enero, por lo que no puede ser alterado por los cambios de datos en el DNI tramitados después de esa fecha. Las únicas modificaciones son producto de las labores de depuración y fiscalización que están a cargo del Reniec y el de JNE, respectivamente.

Una de las formas de depuración consiste en recibir tachas e impugnaciones formuladas por ciudadanos que revisaron el padrón electoral inicial, cuando fue publicado por el Reniec del 6 al 10 de febrero, en su página web y en los 12 distritos donde se realizarán los comicios para elegir alcaldes y regidores.

Luego de incorporar las observaciones, el Reniec envió el padrón electoral al JNE. Este organismo deberá aprobar el padrón definitivo el 19 de marzo para que pueda ser usado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de las elecciones.

Las Elecciones Municipales Complementarias fueron convocadas en 12 circunscripciones donde no pudieron elegirse alcaldes y regidores mediante las Elecciones Regionales y Municipales del año pasado.

En el distrito de Huasmín, provincia cajamarquina de Celendín, más del 50% de electores no votaron porque no se instalaron suficientes mesas de sufragio. En los otros once distritos las elecciones fueron declaradas nulas, pues los votos nulos y blancos superaron las dos terceras partes de los emitidos.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe

Vea también Chiclayo: extranjero cae cuando pretendía sacar cocaína por aeropuerto Perú aplicará modelo japonés en simulacro nocturno de sismo y tsunami | FOTOS Tacna: liberan a hombre acusado de lanzar lejía al rostro de su ex pareja Áncash: organizan bicicleteada para promover cuidado del medio ambiente Trujillo: dos sujetos caen cuando asaltaban un microbús

LINK ORIGINAL: El Comercio de Perú

Entornointeligente.com