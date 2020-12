Entornointeligente.com /

Models present creations during a fashion night show in Guangzhou, capital of south China’s Guangdong Province, Dec. 4, 2020. The 2020 Guangzhou International Fashion Industry Conference kicked off here on Friday. (Xinhua/Deng Hua)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Entornointeligente.com