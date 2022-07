Entornointeligente.com /

Renegociação do Fies: saiba até quando o benefício poderá ser solicitado Vantagem estaria disponível até 31 de agosto, mas o prazo foi estendido em nova medida do Ministério da Educação. Além disso, os perfis que podem recorrer à negociação também foram ampliados. Por g1 — São Paulo

26/07/2022 05h30 Atualizado 26/07/2022

1 de 1 Sala de aula na Escola de Administração da UFRGS, em Porto Alegre — Foto: Gustavo Diehl/UFRGS Sala de aula na Escola de Administração da UFRGS, em Porto Alegre — Foto: Gustavo Diehl/UFRGS

Com as novas regras para renegociação, pagamento das dívidas em atraso e desconto para beneficiários do Fundo de Financiamento da Educação ( Fies ), anunciado pelo governo na última sexta-feira (22), os prazos também mudaram.

Anteriormente, o acordo poderia ser firmado até 31 de agosto. Agora, a vantagem vai vigorar também de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2022 para:

Estudantes sem atraso na quitação do financiamento; Estudantes com atraso de 90 dias; Estudantes com atrasos de mais de 360 dias, que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico; e Estudantes com atrasos de mais de 5 anos, que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico.

A medida passa a incluir estudantes que estão com o pagamento em dia e aqueles que estão com atraso no pagamento há mais de 5 anos, que não haviam sido citados na medida provisória de dezembro de 2021.

O beneficiário que pretende fazer a renegociação pode acionar o banco com o qual possui contrato com o Fies a partir do prazo definido.

Questionados, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil informaram que a renegociação poderá ser feita de forma remota, sem necessidade de ir a uma agência. Ambas as instituições disseram que em breve vão divulgar orientações sobre o processo.

