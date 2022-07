Entornointeligente.com /

Eleições Casa abandonada Morte de diretor da Caixa Comic-Con ‘Turma da Mônica’ Renegociação do Fies: governo autoriza desconto de 12% para dívidas sem atraso e de até 99% para as atrasadas Abatimentos valem para contratos que já estavam na fase de pagamento em 30 de dezembro de 2021. Condições variam de acordo com o perfil do candidato (benefícios são maiores para os inscritos nos programas sociais do governo). Por g1 — São Paulo

22/07/2022 07h04 Atualizado 22/07/2022

1 de 1 Renegociação do Fies inclui agora quem não tem parcelas em atraso — Foto: Divulgação Renegociação do Fies inclui agora quem não tem parcelas em atraso — Foto: Divulgação

O Ministério da Educação ( MEC ) autorizou um desconto de 12% nas dívidas do Fundo de Financiamento da Educação ( Fies ) para estudantes que não estão com parcelas atrasadas. Para ter o abatimento, é preciso fazer o pagamento à vista.

A medida foi publicada nesta sexta-feira (22) no «Diário Oficial da União».

A renegociação inclui também aqueles alunos que já estavam em fase de quitação da dívida em 30 de dezembro de 2021, mas que atrasaram o pagamento das parcelas em mais de 90 dias. Nesses casos, o desconto pode chegar a 99% do valor total e vai variar de acordo com o perfil do candidato ( entenda mais abaixo ).

Os interessados poderão procurar os agentes financeiros entre 1º de setembro e 31 de dezembro de 2022.

Entenda abaixo as novas regras:

Estudantes sem atraso

Desconto de 12% no valor que ainda precisa ser pago, apenas à vista.

Estudantes com atraso de 90 dias

Desconto de totalidade dos encargos (como juros e taxas) e de 12% do valor principal, para pagamento à vista; Abatimento de todas os encargos, sem desconto no valor principal, com a possibilidade de dividir em 150 vezes (cada parcela precisa ser de no mínimo R$ 200).

Estudantes com atrasos de mais de 365 dias, que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico

Desconto de 92% no valor total da dívida, para pagamento à vista.

Estudantes com atrasos de mais de 5 anos, que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico

Desconto de 99% no valor total da dívida, para pagamento à vista.

Vídeos

Veja abaixo um vídeo com 7 perguntas que você deve responder antes de aderir ao Fies, para que o financiamento não vire uma cilada:

7 perguntas para não cair em uma cilada no Fies

