Sesión de la Cámara de Diputados, ayer, durante discución de la Rendición de Cuentas.

Foto: Alessandro Maradei

Rendición de Cuentas: tensión entre colorados y cabildantes por fondos para la Udelar, con amenazas de no votar artículos Publicado el 19 de agosto de 2022 Escribe Ignacio Martínez en Parlamento Como en esos juegos de mesa en los que se tira un dado y hay que volver dos casilleros atrás luego de avanzar uno. Así estaba la coalición el jueves en la Cámara de Diputados, tratando de encontrar de dónde sacar los famosos recursos para la Universidad de la República (Udelar) para amortiguar la quita del adicional del Fondo de Solidaridad que se estableció en la Rendición de Cuentas. Por plazo constitucional, el proyecto se debe terminar de votar el viernes a las 23.59, por eso en horas de la noche del jueves, los diputados de la coalición seguían negociando sobre el tema.

La quita del adicional se estableció en 25% anual acumulativo, hasta llegar a su eliminación total en 2026. Esa cuarta parte equivale a cerca de 143 millones de pesos, la cifra que propuso sacar el oficialismo de utilidades del Banco República que actualmente se destinan al Fondo para el Desarrollo (Fondes), para enmendar lo que la Udelar perdería en 2023, dejando que el Senado -o Diputados el año que viene- defina de dónde tomar el otro 25%, y así.

Pero la opción había sido descartada por el oficialismo, por cuestiones técnicas de redacción, y esta semana la coalición propuso que hasta 20% de lo recaudado por un impuesto que recibe el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) vaya para la Udelar. Pero Fernando Mattos, titular del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, fue directo al Parlamento a reunirse con la bancada de su sector, Ciudadanos, del Partido Colorado (PC), y pidió que no apoyen la iniciativa.

Así las cosas, Ciudadanos no votaba sacar fondos del INIA, mientras que el otro sector colorado, Batllistas, estaba por cualquiera de las dos opciones, y el Partido Nacional (PN) se inclinaba por el INIA, pero en Cabildo Abierto (CA) no les terminaba de convencer que los recursos que se propusieron -en cualquiera de las dos opciones- sean sólo por 25% del total de lo recaudado por el Fondo de Solidaridad. Por lo tanto, según supo la diaria por diputados de la coalición, el jueves CA planteó que no apoyaba la quita del adicional si no se financiaba su totalidad, y desde filas coloradas se les contestó amenazando con no votar varios de los recursos extras que pidió CA. El clima se tensó, con mensajes de Whatsapp que iban y venían entre ambas tiendas políticas.

Lust: que los demás partidos de la coalición digan «dónde» está el dinero para la Udelar Quien venía negociando la Rendición de Cuentas por CA era el diputado Álvaro Perrone, pero el jueves estaba en Panamá, en un evento del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, por lo tanto, en su rol quedó el diputado Eduardo Lust. En diálogo con la diaria , Lust señaló que CA «no tiene problema» con derogar impuestos, porque «es la mejor medida», pero les parece «absolutamente inapropiado» derogar un impuesto «cuyo destino es la Udelar, que paga un sector de la población que son los profesionales».

A su vez, subrayó que las fuentes alternativas de financiamiento para compensar la quita del adicional, que propusieron blancos y colorados, «los mismos ministros les dicen que no las aceptan», o sea que «están divididos». Acotó que a los cabildantes les «reprochan» que son los que no lo aprueban, pero por las reuniones que tuvo con los otros socios de la coalición, tampoco hay acuerdo entre los demás partidos.

«Nos dicen que la solución estaría en el Senado, pero yo hablo con senadores y me dicen que no tienen la solución; entonces, no confío en que los senadores logren la solución», sostuvo. Por lo tanto, para Lust, lo mejor es que salga de Diputados aprobado; pero si no hay fondos, que no se apruebe. Además, subrayó que si no se vota en Diputados, no puede pasar al Senado, porque el Parlamento no puede tener iniciativa en materia de impuestos, sólo el Poder Ejecutivo.

Por último, Lust señaló que si los demás partidos de la coalición dicen «que el dinero está», que digan «dónde», y subrayó que hablaron con el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, quien les advirtió que si pierde esa partida tiene que parar los proyectos de infraestructura. «No es que nos neguemos a derogar el impuesto, lo derogamos si hay una fuente alternativa. A esta hora no hay fuente alternativa y creo que no va a haber», finalizó.

Rector Arim lo vive con «preocupante incertidumbre» En tanto, el jueves Arim estuvo reunido con la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado. A la salida, en rueda de prensa, dijo que vive con «preocupante incertidumbre» las idas y vueltas de la coalición sobre el tema y sostuvo que se está recorriendo un camino «que no es adecuado desde el punto de vista de la construcción de las políticas públicas, que es desarmar una política, en este caso, el adicional del Fondo de Solidaridad, votada bajo el gobierno de [Jorge] Batlle, sin tener claridad sobre cuál va a ser el instrumento que sustituya los recursos que perderá la Udelar por esa razón».

«En esto he sido muy enfático: la Udelar no defiende el adicional en sí mismo, entendemos que la forma en que se financia la educación superior y la investigación en Uruguay es resorte del Parlamento nacional y del Poder Ejecutivo, pero sí señala con mucha claridad que son recursos absolutamente imprescindibles para el funcionamiento cotidiano de la Udelar», subrayó.

Arim explicó que «más de 50%» del presupuesto anual asociado a obras nuevas proviene de esos recursos, y en algunos casos hay facultades que tienen entre 20% y 30% de gastos e inversiones asociados al adicional del Fondo de Solidaridad. «Por lo tanto, estamos con mucha preocupación, tanto a nivel de las facultades como del rectorado, por lo que puede implicar desmontar algunas políticas. Sería inviable el plan de desarrollo edilicio que ya tenemos aprobado e implica edificios importantes en el interior del país en los próximos años», finalizó.

