Entornointeligente.com /

Omar Paganini en Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda.

Foto: Mara Quintero

Rendición de Cuentas: MIEM insiste con derogar toda la ley de medios pese a que no están los votos en la coalición Publicado el 21 de julio de 2022 Parlamento 3 minutos de lectura El Partido Colorado va por derogar sólo los artículos inconstitucionales, mientras que entre los blancos hay posiciones divididas y Cabildo Abierto sigue analizando el tema. Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá Escuchá este artículo Tu navegador no soporta este elemento de audio . Leído por Mathías Buela. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El miércoles la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda recibió a los jerarcas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para hablar sobre la Rendición de Cuentas. El capítulo del MIEM contiene uno de los temas que más diferencias genera dentro de la coalición de gobierno: la derogación de la ley de medios (19.307). Tanto dentro de la sesión como afuera, en declaraciones a la prensa, el titular de la cartera, Omar Paganini, subrayó su voluntad de derogar toda la normativa aprobada en 2014, que consta de decenas de artículos.

Guzmán Acosta y Lara, colorado y director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual del MIEM, dijo a la diaria que van a insistir con la derogación total porque creen que la ley es mala, y en ese sentido argumentaron en la comisión. También dijo que explicaron cuál es la legislación vigente que quedaría, que no es sólo la que se menciona en la Rendición de Cuentas, ya que luego hubo «legislación posterior que se adecuó». «La intención es seguir con el concepto de la derogación total de la ley», subrayó.

De todos modos, por ahora dentro de la coalición no están los votos para derogar por completo la norma. En el Partido Colorado, Ciudadanos fue el primer sector en señalar que no apoya ese artículo, y luego se sumó Batllistas, que plantea la alternativa de derogar sólo los artículos que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales. Mientras, según supo la diaria por fuentes blancas, en el Partido Nacional hay posiciones divididas y se está lejos de llegar a un consenso sobre el tema. En tanto, Cabildo Abierto aún no definió posición.

Por otro lado, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Tinaglini señaló en una rueda de prensa, luego de la comparecencia de los jerarcas del MIEM, que quedó reflejado que la derogación de la ley de medios «es un tema interno de la coalición», ya que la discusión viene desde abril de 2020 –cuando el gobierno envió un proyecto sustitutivo– y el oficialismo «no se ha puesto de acuerdo» sobre el proyecto de ley, que sigue en la Comisión de Industria de Diputados.

El legislador subrayó que el miércoles, «a última hora», las autoridades del MIEM entregaron un material «explicativo» de «cómo quedaría» la normativa al derogarse la ley de medios actual.

Fondos para las intendencias Este miércoles ante la comisión también compareció la Mesa del Congreso de Intendentes (CI). Andrés Lima, intendente de Salto y vicepresidente de la Mesa, dijo a la diaria que el acuerdo que hubo en el CI para la distribución de una nueva partida de dinero del Poder Ejecutivo, que está plasmado en la Rendición de Cuentas, se votará de esa forma dentro del proyecto en la Cámara de Diputados.

Lima detalló que el acuerdo es que 20% del Fondo de Asimetrías se distribuirá según las alícuotas que hoy están vigentes, de acuerdo al artículo 214 de la Constitución de la República, y 80% se distribuirá en función de cuatro criterios: la población, la superficie, las necesidades básicas insatisfechas –el dato se toma del Instituto Nacional de Estadística– y el promedio de salario de cada departamento. El monto total a distribuir es de 250 millones de pesos por año, durante cuatro años.

Además, Lima recordó que también se resolvió hacer un fideicomiso para que, en lugar de cuatro partidas, las intendencias pudieran recibir el monto en una sola entrega, es decir, la parte que les corresponde de los 1.000 millones de pesos. Lima subrayó que en el Parlamento no puede haber diferencias sobre esto porque fue acordado por los 19 intendentes.

El jefe departamental señaló que «no es la solución ideal, pero es lo que se pudo conseguir» en la discusión en el CI, ya que el Frente Amplio –partido al que pertenece– no estaba de acuerdo con esos cuatro criterios, y entendían que se podría haber utilizado otros, como la tasa de desocupación y el ingreso per cápita en cada departamento. No obstante, se terminó imponiendo la iniciativa de los cuatro criterios propuesta por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Ley de medios MIEM Coalición Rendición de Cuentas Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com