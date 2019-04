Renault se reencuentra con su peor pesadilla: la MGU-K

Entornointeligente.com / “Un inicio de temporada muy malo después de un invierno muy intenso ” . Este es el balance que Cyril Abiteboul realizó en Sahkir sobre la actuación de Renault en los Grandes Premios de Australia y Bahréin 2019. Porque la unidad de potencia diseñada y fabricada en Viry-Châtillon acumula dos problemas de fiabilidad, a la espera de confirmar en el departamento de Essonne la razón que provocó el abandono de Nico Hulkenberg en la costa este del golfo Pérsico, en dos monoplazas distintos por el mismo motivo: la MGU-K. Esta pieza, encargada de recuperar la energía cinética de la frenada y otorgar más potencia al propulsor en fase de aceleración , es un elemento que desde la llegada de la era híbrida al Mundial de Fórmula 1 se ha erigido como el gran talón de Aquiles del propulsor francés. Cabe recordar que los ingenieros liderados por Remi Taffi no pudieron estrenar hasta el Gran Premio de Austria 2018 la mejora que habían ideado para el Mundial de Fórmula 1 2017 tras padecer múltiples retrasos y contratiempos en la fábrica del distrito de Évry , así como el reglamento deportivo sólo permite usar, sin penalización, dos MGU-K. “Tenemos que reaccionar y cambiar nuestra atención en la fiabilidad”, finaliza Abiteboul el comunicado oficial facilitado por Renault. Los próximos diez días en Enstone y Viry-Châtillon se avecinan muy intensos, aunque como todo en la vida hay que mirar el vaso medio lleno. Lando Norris no ha sufrido ningún percance a bordo del MCL34.LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com