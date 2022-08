Renato Tapia: «Quedarse fuera del Mundial fue un golpe muy duro»

Entornointeligente.com /

» Me costó mucho superarlo pero conforme fueron pasando los días y las semanas me pude enfocar en otras cosas como la pretemporada y en tratar de empezar bien LaLiga», ha declarado a Efe el centrocampista del Celta español. Tapia, indiscutible en la selección que dirigió el argentino Ricardo Gareca, ha admitido que la inactividad del verano provocó que «le diese muchas vueltas» a ese encuentro, pero cree que «lo mejor» es pensar en el futuro. «Por delante tenemos otras eliminatorias para que sigan hablando de Perú y de todo lo bueno que hacemos», ha expresado. «El fútbol ha sido injusto con Perú, pero esto no va de merecimientos. Australia hizo lo que tenía que hacer, ganó el partido con sus armas. A veces el fútbol tiene cosas buenas y malas, pero siempre te da revancha y estoy seguro de que tendremos la nuestra», ha añadido el centrocampista, al referirse a la tanda de penaltis de la repesca en la que su equipo fue eliminado por los australianos, tras concluir sin goles el partido. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina El Manchester United estaría ultimando el fichaje de Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid. ?? https://t.co/PW5Qx2kuZn pic.twitter.com/qbyZytudBo

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 19, 2022 (FIN) EFE/RES Publicado: 19/8/2022

