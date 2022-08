Entornointeligente.com /

Renata Lo Prete diz que ri de memes sobre horário do Jornal da Globo e que 'notícia na veia' a motiva No aniversário de 40 anos do JG, a apresentadora do jornal fala sobre principais coberturas, curiosidades, rotina, trabalho na pandemia e, é claro, dos memes que tomam conta de internet quando o programa vai ao ar muito tarde. Por Vitor Januário, g1

02/08/2022 20h57 Atualizado 02/08/2022

Renata Lo Prete responde perguntas sobre o Jornal da Globo; veja vídeo

O Jornal da Globo completa 40 anos nesta terça-feira (2), e é claro que muita coisa aconteceu e mudou desde a estreia do jornal — que já virou até meme nas redes sociais. No vídeo acima, a apresentadora Renata Lo Prete conta tudo sobre o telejornal.

Já pensou o que deve passar na cabeça de um apresentador antes de entrar no ar com um plantão da Globo, por exemplo?

«O plantão de rede é uma enorme responsabilidade, porque é notícia imediata, na veia, e ela tem que estar correta. Ao mesmo tempo, é uma situação que me anima e que me motiva muito», diz Renata.

E como o JG é, em sua essência, um fechamento de tudo o que aconteceu no dia, às vezes o jornal pode começar bem tarde — quando não faltam memes nas redes sociais, em solidariedade à Renata Lo Prete e à equipe.

«Quanto mais tarde o jornal vai para o ar, mais dura a vida da gente, mas, também, maior é a solidariedade da internet. A gente dá muita risada com os memes, e somos muito agradecidos a todos que acompanham a gente até tarde», conta a apresentadora.

