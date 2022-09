Renata Flores: Una poderosa artista quechua del siglo XXI [video]

Entornointeligente.com /

Fue en el complejo arqueológico Vilcashuamán donde Renata se dio cuenta de que formaba parte de una historia, de una cultura que ante sus ojos se estaba perdiendo , a pesar de sus saberes y logros en el pasado. Lo visitaba de niña con su familia y sus compañeros de escuela, también. No había turismo, afirma, pero apreciaba los sentimientos que despertaba en ella cada vez que iba. «Se convirtió en mi lugar favorito, y a pesar de que a veces sentía tristeza al ver la pobreza de los alrededores, era como un cuento de hadas para mí imaginar al inca sentado con su coya sobre el ushnu (pirámide), observando todo Vilcashuamán «, cuenta. Llegó a visitarlo solita algunas veces, tal vez para encontrar respuestas a sus preguntas de tierna adolescente: quién soy, cuáles son mis orígenes. Su abuela materna, Adalberta Canchanya , profesora de una escuela rural en Ayacucho, le conversaba en quechua, pero a la pequeña Renata, natural de Huamanga, le daba vergüenza hablarlo y no lo aprendió, confiesa. Puede leer: Conoce a la mujer aimara que hace de «puente» entre las comunidades y el Estado Vilcashuamán le dio esa identidad que buscaba , le dio sentido y explica lo que ella es ahora: una persona con raíces quechuas convencida de que por medio de la música puede persuadir a los jóvenes que hay miles de razones para sentir orgullo de sus orígenes y de su lengua materna. Convicciones A sus 21 años, Renata tiene una carrera artística que se va consolidando por su profesionalismo y originalidad. Ella ha sido capaz de combinar la música andina con otras melodías , como el pop, rap , k-pop, y otras contemporáneas , a este mestizaje suma su interpretación en quechua, por lo que su propuesta va ganando más adeptos. » Hay mucha gente que todavía cree que la cultura quechua es símbolo de pobreza e ignorancia , pero los tiempos ya cambiaron, ahora hay jóvenes interesados en su pasado, en saber por qué en Ayacucho hay tantas iglesias y tantos complejos arqueológicos. Tenemos mucha historia por descubrir todavía, muchos saberes ancestrales que no podemos seguir perdiendo». Puede leer: El fiscal indígena que trabajará por la justicia intercultural Esta joven cantante y compositora reconoce que su trabajo es resultado de un esfuerzo colectivo : de productores musicales, músicos, diseñadores, profesionales de las ciencias sociales; en fin, un equipo que forma parte de la academia de música Formas y Sonidos, la asociación cultural Surka y grupos con los que comparte la visión de revalorar lo andino, la Pachamama, el ambiente y acabar con todo tipo de discriminación. Estos últimos siete años de su vida han sido de crecimiento y maduración, personal y artística . Desde que se hizo conocida por el videoclip que grabó en quechua de la canción de Michael Jackson, «The way you make me feel», que más de dos millones de personas han visto en Youtube desde que se lanzó en julio del 2015, pasando por interpretar su primera composición en quechua, Qawachkanchik chay Killallata (Mirando la luna) y la producción de su miniálbum, Pachamama, que saldrá dentro de poco, Renata ha fortalecido su compromiso social. Puede leer: Violeta Ardiles Poma, una maestra rural que rescata la lectura Ella sueña con llegar, por medio de sus canciones , a los corazones de niños y niñas para acercarlos al quechua, y a la conciencia de los adultos para alejarlos de la vergüenza y miedo por hablarlo. Su mamá y abuela le contaron que en la época del terrorismo en Ayacucho no lo hablaban por temor. » Desde que empecé a cantar siento que me he liberado, pero también que se está liberando una generación «. Reconocimiento de Forbes Renata Flores también ha sumado otro título más a su vida y así, según la revista Forbes Perú, es a sus 21 años una de las 50 mujeres más poderosas e influyentes del país. Según explica la revista Forbes Perú las consideraciones para seleccionar a las mujeres más poderosas se basen principalmente en los recursos que estas personas administran, el impacto que tienen en la población, la huella creativa y audiencia que convocan y el denominado poder blando, que no es otra cosa que cómo trabajan esa influencia. Las consideraciones que se tomaron para incluir a Renata en esta poderosa lista es su trabajo en impulsar el pop en quechua no solo en el Perú, sino a nivel mundial; justamente el trabajo discográfico que releva la participación de la mujer a lo largo de la historia en el país fue un punto que se tomó en consideración para hacerla parte de estas mujeres. Más en Andina: ?????? Un reto al destino: limpió casas y hoy es destacado catedrático en Pensilvania https://t.co/kdLRnRa3Ms El ahora destacado ingeniero electrónico vivió en un humilde hogar en el distrito de Barranco, donde aprendió el valor de conquistar sus sueños. ? Por Valery Díaz pic.twitter.com/Q1V8ghcvRH

