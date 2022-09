Entornointeligente.com /

Sem surpresas, a leitura dos partidos da oposição sobre o pacote de apoios às empresas coincide com a que fizeram há duas semanas sobre as medidas para as famílias. A crítica geral é de que as medidas são «insuficientes» e «modestas», ou não passam de «remendos» e «truques»

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com