Remedio casero con sábila para hacer crecer el cabello

¿Quieres que tu cabello corto crezca rápido? Luce una melena más larga con la ayuda del aloe vera, una planta suculenta con las vitaminas y minerales necesarios para estimular el crecimiento del pelo y evitar su caída. Si quieres presumir un pelo como el de Rapunzel, largo y sedoso, quédate y anota todos los pasos para hacer este remedio casero que da resultados en una semana. ¡Toma nota!

El aloe vera tiene vitamina A y C así como algunos aminoácidos y antraquinonas, por esto, es muy utilizado en el mundo de la belleza, ya que ofrece beneficios para la piel, el cabello, las cejas y hasta las uñas; en el caso del pelo, mejora su apariencia, repara las puntas abiertas, lo hidrata a profundidad y evita que se caiga; a su vez, estimula el crecimiento y el surgimiento de nuevo pelo.

Beneficios del aloe vera para el cabello -El aloe vera es tratamiento natural para lucir una melena más brillante, sedosa y manejable, por lo que funciona perfectamente para darle vida a pelo.

-Combate la caída de cabello ya que estimula el flujo sanguíneo que necesitan los folículos capilares para que el pelo crezca y se mantenga muy fuerte.

-La sábila tiene propiedades antisépticas que sirven como auxiliar para tratar la caspa, ya que limpia con facilidad la suciedad acumulada y elimina el exceso de sebo.

¿Cuánto tiempo hay que dejar el aloe vera en el pelo? Cuando uses una mascarilla o shampoo de aloe vera en tu cabello déjalo por 15 minutos ya que de esta manera le das tiempo a tu melena para que absorba todos los nutrientes de la planta suculenta; al finalizar, no olvides enjuagar muy bien tu pelo, para que no quede pesado.

¿Cómo hacer una mascarilla de aloe vera para el cabello? Necesitas:

6-8 cucharadas de gel de aloe vera (la cantidad depende del volumen de tu cabello). Una pizca de canela en polvo. Una cucharada de aceite de ricino. Preparación y modo de uso:

Primero te recomendamos hacer una prueba de alergia; después, mezcla en un recipiente el aloe vera, la canela y el aceite de ricino; cuando se incorporen bien, esparce sobre tu cabello, el cual debe estar húmedo y limpio; cubre tu pelo con una gorra de ducha y deja que la mascarilla actúe durante 25 minutos y enjuaga con agua fría, hasta que no queden restos.

Haz este remedio casero todos los días, durante una semana, y notarás que tu melena se ve mucho más larga y bonita. ¡Tu cabello crecerá rápido con la ayuda del aloe vera!

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

