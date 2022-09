Remco Evenepoel vence 18.ª etapa e reforça liderança da geral

Entornointeligente.com /

Evenepoel, de 22 anos, conquistou uma segunda vitória em etapa no 12.º dia enquanto líder ao cumprir os 192 quilómetros entre Trujillo e o alto do Piornal em 4:45.17 horas, sendo dois segundos mais rápido do que o espanhol Enric Mas (Movistar), segundo, e o neerlandês Robert Gesink (Jumbo-Visma), terceiro.

Na geral, o belga ampliou para 2.07 minutos a vantagem para Enric Mas, segundo, enquanto o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) é terceiro, já a 5.14. João Almeida (UAE Emirates), que hoje esteve ao ataque, é sexto, a 7.14.

Na sexta-feira, a 19.ª etapa tem início e fim em Talavera de la Reina, com 138,3 quilómetros e dupla passagem no Puerto del Piélago.

