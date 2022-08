Relâmpago perto da Casa Branca deixa quatro pessoas em estado crítico

Entornointeligente.com /

Quatro pessoas ficaram em estado crítico após terem sido atingidas esta quinta-feira por um relâmpago perto da Casa Branca, disseram as autoridades na capital dos EUA.

O raio atingiu um pequeno parque do outro lado da rua da Casa Branca, deixando dois homens e duas mulheres com «ferimentos críticos e em risco de vida», de acordo com um comunicado do departamento de bombeiros e emergências de Washington.

Todas as vítimas foram levadas para hospitais locais.

Subscrever Apparent lightning strike Lafayette Park NW. #DCsBravest on scene in the process of treating and transporting 4 patients, all in critical condition. pic.twitter.com/1jyCh44Q2n

– DC Fire and EMS (@dcfireems) August 4, 2022

Fotografias publicadas nas redes sociais mostraram várias ambulâncias e pelo menos um camião de bombeiros a trabalhar no local.

Uma forte tempestade atingiu a capital americana na noite de quinta-feira, o que levou estas quatro pessoas a procurar abrigo debaixo de uma árvore num parque.

«As árvores não são lugares seguros», disse o porta-voz do corpo de bombeiros Vito Maggiolo. «Qualquer um que vai procurar abrigo debaixo de uma árvore, é um lugar muito perigoso para se estar», acrescentou, citado pelo The Washington Post .

Uma testemunha do relâmpago descreveu-o como «maciço». «Agitou toda a área. Foi literalmente como se uma bomba tivesse explodido, era assim que soava», descreveu.

Em média, 23 pessoas morrem por ano no Estados Unidos vítimas de relâmpagos. Em 2022 já morreram nove.

