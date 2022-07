Entornointeligente.com /

Quando se deslocava à Boutique dos Relógios, fosse em Lisboa ou Cascais, era o próprio administrador do grupo quem o acompanhava nas suas compras, como cliente preferencial que era. No espaço de menos de um ano, entre 2010 e 2011, o banqueiro angolano Álvaro Sobrinho gastou aqui 2,5 milhões de euros, com destaque para um relógio de pulso da marca Greubel Forsey , modelo Quadruple Turbilhão OR, com mostrador preto.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com