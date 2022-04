Relembre negócios bilionários envolvendo empresas de tecnologia

Entornointeligente.com /

A compra do Twitter pelo empresário Elon Musk marca mais um capítulo de negócios bilionários envolvendo o setor de tecnologia.

Nesta segunda-feira (25), o empresário chegou a um acordo para adquirir a rede social por US$ 44 bilhões .

1 de 3 Sede do Twitter em São Francisco, nos EUA. — Foto: Jeff Chiu/AP Sede do Twitter em São Francisco, nos EUA. — Foto: Jeff Chiu/AP

Com a compra, segundo o Twitter , a companhia passa a ser uma companhia de capital fechado.

Pelo acordo, os acionistas vão receber US$ 54,20 em dinheiro por cada ação comum, o que significa um prêmio de 38% sobre o preço dos papéis em 1º de abril.

Relembre grandes negócios envolvendo empresas de tecnologia:

Microsoft e Activision Blizzard

Em janeiro deste ano, a Microsoft anunciou a comprar da Activision Blizzard , uma das maiores empresas de games do mundo, por US$ 68,7 bilhões.

Microsoft paga o equivalente a R$ 379 bilhões pela Activision Blizzard, na maior aquisição do mercado de games

Com o negócio, a Microsoft se tornou a terceira maior empresa de games do mundo, por reunir a plataforma e os estúdios do Xbox e o portfólio da Activision, que inclui jogos como «Call of Duty», «Overwatch», «Warcraft», «Candy Crush» e a franquia de Tony Hawk.

Microsoft e LinkedIn

Em junho de 2016, a Microsoft adquiriu o LinkedIn por US$ 26,2 bilhões .

À época, negociação foi uma das maiores caras já feitas pela Microsoft . A companhia dona do Windows concordou em pagar US$ 196 por ação do site de relacionamento corporativo.

Facebook e WhatsApp

2 de 3 Sede do Facebook, na Califórnia — Foto: Thiago Lavado/G1 Sede do Facebook, na Califórnia — Foto: Thiago Lavado/G1

Em outubro de 2014, o Facebook finalizou a aquisição do WhatsApp por cerca de US$ 22 bilhões . O negócio foi anunciado em fevereiro daquele ano.

O fundador do WhatsApp , Jan Koum, recebeu quase US$ 2 bilhões em ações.

Amazon e Whole Foods

Em outubro de 2017, os acionistas da varejista Whole Foods Market aprovaram a proposta de venda para a Amazon . O acordo foi avaliado em cerca de US$ 13,5 bilhões.

A varejista Whole Foods é uma rede de lojas com foco em produtos naturais e orgânicos.

Microsoft e Skype

Em maio de 2011, a Microsoft comprou o Skype por R$ 8,5 bilhões . À época, de acordo com a agência Reuters, foi a maior aquisição da história da Microsoft .

Amazon e MGM

3 de 3 Propaganda de filme da franquia «007» em Londres — Foto: REUTERS/Lisi Niesner Propaganda de filme da franquia «007» em Londres — Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Em março deste ano, a Amazon concluiu a compra dos estúdio cinematográfico MGM . A aquisição, que teve início em maio de 2021, envolveu US$ 8,45 bilhões.

Com a aquisição, o catálogo de cerca de 4 mil filmes e 17 mil programas de TV do estúdio passou a «complementar» a plataforma de streaming Prime Video, da Amazon , e os estúdios da empresa.

Google e Youtube

Em outubro de 2006, o Google anunciou a compra do site de vídeos Youtube por US$ 1,65 bilhão. Foi a compra mais cara já feita pelo Google até então.

O negócio envolveu troca de ações. o Google repassou aos donos do Youtube uma quantidade de ações que equivale ao valor da aquisição.

