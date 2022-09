Relatório sobre covid-19 da revista The Lancet atacado por falhas e omissões

Entornointeligente.com /

Mais de dois anos depois de ser criada a comissão para a covid-19 da revista médica The Lancet , o relatório final publicado esta quarta-feira alerta para falhas graves na resposta à pandemia, acusando os governos de «prestar pouca atenção aos mais vulneráveis» e de falhas «na aplicação de medidas para controlar a pandemia e gerir as repercussões económicas e sociais de outros países». As acusações ao longo das 57 páginas apresentadas em conferência de imprensa esta quinta-feira não se ficam por aqui. Mas o contra-ataque não tardou: a comissão de especialistas (que inclui o economista português Vítor Gaspar) está a ser atacada por ignorar estudos importantes, endereçar teorias não comprovadas e de enviesamento.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com