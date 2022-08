Relatores de la ONU critican el acoso de Israel a cooperantes y defensores de DDHH en Cisjordania

Entornointeligente.com /

02-09-22.-Relatores de la ONU pidieron el martes a Israel que cese el «acoso» a los cooperantes y defensores de los derechos humanos en una región de Cisjordania ocupada, donde se entrena el ejército israelí. «La arrogancia de las autoridades israelíes no tiene límites. Acosan tanto a los defensores de derechos humanos como a los cooperantes que quieren ayudar y proteger a las personas confrontadas a graves violaciones de los derechos humanos en Masafer Yatta», afirmaron los cuatro relatores en un comunicado. En mayo, el máximo tribunal israelí falló a favor del ejército, dictaminando que esta zona, que alberga 12 pueblos palestinos en el desierto de Judea, en el extremo sur de Cisjordania, había sido un campo de tiro desde 1980. Esta decisión allana el camino para una posible expulsión de los habitantes y la construcción de posibles viviendas para colonos. «Unos 1.200 residentes palestinos de Masafer Yatta se han quedado sin defensa frente a la amenaza de una expulsión forzada y un desplazamiento arbitrario», insisten los cuatro relatores, enviados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no se expresan en su nombre. Massafer Yatta se sitúa en la llamada «zona C», bajo control militar y civil de Israel, según los acuerdos israelo-palestinos de Oslo en 1993 que dividieron Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel, en tres zonas (A, B y C). Estos expertos expresaron su «consternación» ante las informaciones sobre defensores de derechos humanos y cooperantes que fueron acosados por el ejército israelí en Masafer Yatta. Según los relatores de la ONU, fueron detenidos durante varias horas en puestos de control y les fueron confiscados sus documentos de identidad y sus coches, en muchos casos alegando que habían entrado sin autorización en una zona militar.

