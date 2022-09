Relato de uma aventura antropológica

Entornointeligente.com /

José Barahona é um dos realizadores portugueses (pensamos ainda em Sérgio Tréfaut, sobretudo) que mais têm trabalhado a relação com temáticas brasileiras. Depois de em Alma Clandestina ter composto um olhar sobre o tempo da ditadura através da visita à biografia de uma figura da oposição (Dora Barcellos), em Nheengatu vai mais fundo no tempo e no rasto, partindo em busca dos poucos falantes da «língua da Amazónia» (uma língua compósita, maioritariamente de origem indígena mas com algumas influências portuguesas) que ainda restam, uma língua que a dada altura do avanço na colonização e conversão do território foi proibida e, em sequência disso, quase extinta.

