Conheça Jaqueline Fraga, jovem indicada ao Prêmio Jabuti com livro sobre mulheres negras no mercado de trabalho

Faltava um ano para se formar em Jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2014, e a recifense Jaqueline Fraga viu-se obrigada a confrontar o dilema de boa parte dos estudantes. Que tema escolher para o Trabalho de Conclusão de Curso, o famoso TCC? “Nós começamos a pensar no projeto num semestre e executamos no outro. Ou seja, ia passar um ano debruçada sobre um tema só. Precisava fazer algo de que gostasse e impactasse a vida das pessoas”, conta a jovem, hoje com 30 anos e repórter da “Folha de Pernambuco“.

Ela resolveu, então, juntar os assuntos “mercado de trabalho”, de seu interesse desde os tempos em que cursava Administração na faculdade estadual de Pernambuco, e “representatividade”. O resultado foi um projeto do tipo reportagem, apresentado em 2015, e transformado, no ano passado, no livro “Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho”. A obra foi uma das dez indicadas ao prêmio Jabuti 2020, o mais importante da literatura nacional, na categoria “Biografia, documentário e reportagem”. Entre os “concorrentes” da estreante, estão os consagrados Ruy Castro, Nei Lopes, Laurentino Gomes e Mário Magalhães. Apesar de não ter entrado para a shortlist dos cinco finalistas, a história de Jaqueline é cheia de méritos. Ela foi a única mulher no quesito; e só ela não tem uma grande editora por trás. Toda a venda é feita no boca a boca e pelas redes sociais, com encomendas via Instagram @livronegrasou.

“Foi tudo independente. Entrei em contato com fotógrafo, depois com a parte da gráfica, para fazer a capa, a impressão”, diz ela. “Fui atrás de pessoas, porque eu já tinha o prêmio Antonieta de Barros (promovido pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Justiça, concedido a ela em 2016) e consegui alguns patrocínios. Mas não 100% do valor gasto”, diz a caçula de quatro filhos de uma professora aposentada e de um policial militar falecido em maio passado. A primeira, e até o momento única, edição teve 300 exemplares lançados em outubro do ano passado na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco.

Livro 'Negra Sou' Foto: Divulgação

Nessa obra que concorre ao Jabuti, Jaqueline atualiza seu TCC, que começou a partir da observação do ranking do IBGE e do Ipea com as profissões mais valorizadas da época. Algumas delas eram Medicina, Odontologia, Direito, Engenharia e carreira militar. A jovem foi atrás de cinco pernambucanas negras que ocupassem posições nessas áreas e pudessem falar sobre suas experiências para a reportagem de conclusão de curso. Quatro anos depois, com o objetivo de editar o livro, procurou suas entrevistadas novamente. "Não queria trazer um material exatamente igual (ao que fiz na faculdade) . Nós jornalistas trabalhamos com o novo. Então pensei: 'Posso conversar com elas outra vez, acompanhar o que mudou, ver como elas estão.'"

A vida de muitas mudou. A dentista Carolina Lemos era estudante na época da publicação do TCC e hoje já está formada. A procuradora do Ministério Público estadual Maria Bernadete Figueiroa, antes na ativa, agora é aposentada. Mas, saindo do âmbito pessoal e olhando para o social, elas ainda continuam vendo pouca representatividade, principalmente em postos mais valorizados. Não faltam exemplos quantitativos na pesquisa “Potências (in)visíveis: a realidade da mulher negra no mercado de trabalho”, divulgada no fim de outubro pela consultoria Indique uma Preta e a agência de pesquisa Box1824. Dentre as mais de mil mulheres ouvidas por todo o país, 72% disseram não ter sido lideradas por outras negras nos últimos cinco anos de trabalho. De todas as entrevistadas, nenhuma é CEO e apenas 2% são diretoras no atual trabalho; 3% são gerentes; 3%, supervisoras e coordenadoras e 3%, sócias e proprietárias.

"A Laurinete Santana (pediatra, uma das personagens do livro) disse uma frase que me marcou muito: 'Pode procurar pela médica negra que eu sou a única'. Quando ela trabalhava em hospital, as pessoas queriam saber quem era a doutora e ela tinha que se impor", relembra Jaqueline. "A história dela e da Bernadete são referências, porque passaram por muitas coisas. Se hoje ainda não temos tanta representatividade, imagina na época delas?"

Quando procuradora, Bernadete, coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo do MP-PE por 17 anos, contou para Jaqueline que não era raro ter que mostrar o crachá em determinados tribunais, enquanto o mesmo não acontecia com suas subordinadas brancas. “Ela disse: ‘Eu chefiava o grupo, e as pessoas perguntavam quem eu era’. Essa frase me pegou. É nessas sutilezas que percebemos o racismo”, diz Jaqueline

Nem todas as personagens, no entanto, tinham a mesma percepção sobre preconceito que a médica e a procuradora na época do primeiro encontro com a autora. Mas Jaqueline comemora a mudança de mentalidade quatro anos depois. A jovem sentiu que o tema agora é urgente para todas. “Gostei de ver como algumas, que não enxergavam tanto a influência do racismo na sociedade, falaram sobre a criação de consciência racial. Ver isso foi incrível, afinal, sabemos que estamos sempre em evolução.”

