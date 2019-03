Reiterativos los debates con sillas vacías

Entornointeligente.com / Siguen las críticas por la falta de debates reales, pero también por la inasistencia de los candidatos a los diversos foros que se organizan. Esto, a pesar de que se han tomado las precauciones para que los eventos no se den en paralelo, y que la coincidencia de horario no sea excusa para que algún candidato deje de asistir. Ayer, por ejemplo, Laurentino Cortizo (candidato del PRD), Rómulo Roux (CD) y Ricardo Lombana (independiente) no asistieron al foro Visión Económica Presidencial 2019-2024 organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). El perredista Laurentino “Nito” Cortizo es el que más se ha ausentado de los debates presidenciales. Incluso ya se ausentaba desde los foros de las primarias internas de su partido. Como dato a resaltar, Cortizo envió ayer a un representante para sustentar su visión económica, pero fue rechazado por el resto de los candidatos, quienes no estaban interesados en debatir con alguien distinto al candidato presidencial.’ El debate que organizan los gremios educativos solo recibió la confirmación de un candidato presidencial, por lo que ha sido reprogramado para el mes de abril, pero solo cuatro han confirmado. David Saied Torrijos, enviado de Cortizo, fue bajado ayer del foro, a petición de los candidatos. “Quiero pensar que tenía otros compromisos, porque el valor de este foro lo daba el peso del convocante, que era el Conep”. expresó el analista político Edwin Cabrera. Agregó que una táctica política podría ser ausentarse de los encuentros presidenciales sobre temas específicos para no perder aceptación electoral. En el caso particular de “Nito” Cortizo, Cabrera remarcó que cada vez está dando menos entrevistas. “Y eso lo ayuda a que mientras menos habla, menos se equivoca”, opinó. Por su parte, el excandidato presidencial Juan Jované dijo que es “irresponsable” faltar al debate de las ideas, sobre todo si la motivación fuera “sentirse arriba en las encuestas”. Dijo que esto también podría ser señal de no sentirse capacitado o seguro para confrontar sus propuestas con el resto de los candidatos.LINK ORIGINAL: Panamaamerica

