Reiteran a la población chiricana la importancia de la donación de órganos

Las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), en la provincia de Chiriquí, hicieron nuevamente un llamado a la población sobre la importancia de la donación de órganos, que busca la oportunidad de salvar vidas y mejorar las condiciones de los pacientes, por lo que se solicita se unan a esta noble causa.

Las estadísticas dan a conocer que para el año 2018 solo se registraron 27 donantes de órganos, una cifra muy por debajo de la necesidad real de pacientes en la lista de espera , que asciende a unas 300 personas a la espera de un transplante renal solamente, sin mencionar el resto de los transplantes de órganos.

Marco Rivero, médico de la CSS en Chiriquí, asegura que una de las principales dificultades que se tiene para esta baja captación de donantes de órganos, es el poco conocimiento de la población que los lleva a rechazar la donación.

Hay que ser solidarios con los demás

Actualmente el Tribunal Electoral, a través de la cédula, brinda a la persona escoger si desea ser un donante de órgano o no durante su fallecimiento, colocando la palabra donante, debido al problema que se convierte una vez fallezca una persona que mantenga sus órganos en buen estado que los familiares accedan a esto.

La CSS reitera el llamado a la población que le brinde la oportunidad a otras personas que puedan mejora su calidad de salud, a través de la donación de órganos.

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Director de OMS visita centro de tratamiento contra ébola en RD del Congo| Spanish.xinhuanet.com Johnny Depp con Amber Heard y más tortuosas separaciones de famosos Next → You May Also Like Tres homicidas veinteañeros se fugaron de La Joyita este martes de Carnaval marzo 6, 2019 admin Comentarios desactivados en Tres homicidas veinteañeros se fugaron de La Joyita este martes de Carnaval Conductor de grúa perdió la vida al caer a barranco marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Conductor de grúa perdió la vida al caer a barranco Panamá corre el riesgo que se presente una epidemia de Tosferina marzo 2, 2019 admin Comentarios desactivados en Panamá corre el riesgo que se presente una epidemia de Tosferina El Tiempo Caracas 20 ° lluvia ligera humidity: 78% wind: 1m/s NNE H 20 • L 19 25 ° Tue 28 ° Wed 30 ° Thu 28 ° Fri Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

