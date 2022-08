Entornointeligente.com /

Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Ver perfil de remolacha.net en Facebook Ver perfil de remolachanews en Twitter Ver perfil de remolachanet en Instagram Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Reiteramos | No viajes a USA con productos de cerdo Agosto 8, 2022 por Remo República Dominicana.※Las personas que viajan desde la República Dominicana a los EE.UU. o a otro destino internacional no deben llevar productos porcinos, debido al brote de la Peste Porcina Africana (PPA) en el país. Productos como chicharrón, longaniza, jamón, salami, jamoneta y sancocho no son permitidos en viajes internacionales.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com