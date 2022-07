Reino Unido: trabajadores de las operadores de trenes anuncian huelga para el 27 de julio

Entornointeligente.com /

24 de julio de 2022.- El Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte del Reino Unido, que agrupa a más de 83 mil trabajadores, anunció que más de 40.000 trabajadores de la red ferroviaria y otras 14 compañías operadoras de trenes se van a parar el próximo miércoles 27 de julio después de que no hay ningún avance en las conversaciones con los patronos. El secretario general del sindicato RMT, Mick Lynch, dijo: «La huelga tendrá lugar el próximo 27 de julio como estaba previsto y nuestros miembros están más decididos que nunca a conseguir un aumento salarial decente, seguridad laboral y buenas condiciones de trabajo. «Network Rail no ha mejorado su oferta salarial anterior y las Compañías de Trenes no nos han ofrecido nada nuevo. «De hecho, Network Rail ha subido la apuesta amenazando con imponer despidos obligatorios y recortes inseguros del 50 % en el trabajo de mantenimiento, si no retiramos nuestra huelga prevista. «Las compañías operadoras de trenes han puesto sobre la mesa las operaciones de solo conductor junto con el despojo de los términos y condiciones de nuestros miembros». «El sindicato RMT continuará negociando de buena fe, pero nadie nos intimidará ni engatusará. «El gobierno debe dejar de interferir en esta disputa para que los empleadores ferroviarios puedan llegar a un acuerdo negociado con nosotros».

